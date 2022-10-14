Apple стив джобс

Личную вещь Стива Джобса продадут «с молотка» за космическую сумму

Артем
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Macintosh SE оценили в 200-300 тысяч долларов.

Информацией поделился зарубежный сайт New Atlus, ссылаясь на предложение аукциона Bonhams. В описании лота сообщается, что устройство было подарено сотруднику NeXT Inc. Macintosh SE, на котором работал сооснователь Apple, был создан в конце 1987 года в Купертино, штат Калифорния. Производителем выступает Apple Computers. 
Примечательно, что представленный лот стал первой моделью с возможностью расширения объема памяти, так как своей предоставлялось всего 20 МБ. В комплект также входит мышь, клавиатура и дополнительный жесткий диск.

Стоимость компьютера, на котором когда-то работал Стив Джобс, оценивается в 200-300 тысяч долларов, что примерно составляет 12,5-18,8 миллионов рублей. Торги назначены на 25 октября 2022 года.
Ранее наш автор поделился впечатлениями от использования iPhone 14 и новых Apple Watch SE. Также мы рассказали, какую модель последней серии лучше всего выбрать.
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Источник:
New Atlas
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