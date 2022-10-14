Личную вещь Стива Джобса продадут «с молотка» за космическую сумму

Macintosh SE оценили в 200-300 тысяч долларов.
Информацией поделился зарубежный сайт New Atlus, ссылаясь на предложение аукциона Bonhams. В описании лота сообщается, что устройство было подарено сотруднику NeXT Inc. Macintosh SE, на котором работал сооснователь Apple, был создан в конце 1987 года в Купертино, штат Калифорния. Производителем выступает Apple Computers.
Стоимость компьютера, на котором когда-то работал Стив Джобс, оценивается в 200-300 тысяч долларов, что примерно составляет 12,5-18,8 миллионов рублей. Торги назначены на 25 октября 2022 года.
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