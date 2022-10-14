Обзор Apple Watch SE: лучший способ познакомиться с умными часами





Apple Watch SE обновились. Компания выпустила второе поколение самого доступного модельного ряда своих умных часов — теперь у них более мощный процессор и тот же дизайн с обновлением в одной мелочи. Наши друзья из Big Geek предоставили нам устройство на обзор.



Возникает интрига — понравится ли аксессуар пользователям? С одной стороны, он почти не обновился. С другой, доступность и возможность стать причастным к новому типу устройств от Apple манит. Посмотрим, на что они способны.



Дизайн Apple Watch SE обновились. Компания выпустила второе поколение самого доступного модельного ряда своих умных часов — теперь у них более мощный процессор и тот же дизайн с обновлением в одной мелочи. Наши друзья из Big Geek предоставили нам устройство на обзор.Возникает интрига — понравится ли аксессуар пользователям? С одной стороны, он почти не обновился. С другой, доступность и возможность стать причастным к новому типу устройств от Apple манит. Посмотрим, на что они способны.

Автономность

Железо

Контроль здоровья и фитнес-возможности





Apple Watch умеют: замерять пульс человека, отслеживать состояние его сна, автоматически определять тренировки и запускать соответствующее приложение. В watchOS есть кольца активности, ими можно делиться с друзьями.



Кратко о моей любви к спорту: отправляю друзьям пустые кольца и говорю о том, как люблю себя, позволяю мало двигаться и не ставить мнимые рамки. Но и без подобных шуток я считаю эту возможность лучшей для Apple Watch. Можно устраивать челленджи и групповые тренировки, даже будучи на расстоянии друг от друга. Режимов тренировок 19. Выбираете один из них, и программное обеспечение считывает данные о нагрузке с учетом специфики тренировок, данные будут точнее.



На этих часах нет датчика температуры кожи, датчика уровня кислорода в крови (SpO2) и электрического датчика сердечного ритма. Из-за этого вы не получите ряд функций, которые есть в Watch Series 8 и Watch Ultra.



Показатели в воде аналогичные тем, что есть и у других актуальных часов компании. Apple Watch SE выдерживают погружение на глубину до 50 метров. Устройство выдает всю информацию по энергозатратам и даже прокладывает маршрут в открытом водоеме.



Итог



Мне понравились Apple Watch SE второго поколения. На мои запросы к носимому девайсу эти часы полностью отвечают. Я почти не занимаюсь спортом, часы нужны преимущественно для уведомлений. В этом плане я получил оптимальный девайс по соотношению интеграции в экосистему, дизайну, функциональности и цене.



Apple Watch SE — также по-прежнему наиболее комфортный вход в мир носимых устройств. Они оснащены 100% совместимостью с айфоном и привлекают доступной ценой. Если вы в итоге поймете, что умные часы вам не нужны, то в таком случае точно не пожалеете о приобретении, а будете довольны, что получили пользовательский опыт и представление об этом виде гаджета. Таким образом новые SE — лучший способ познакомиться с умными часами Apple.

Apple Watch умеют: замерять пульс человека, отслеживать состояние его сна, автоматически определять тренировки и запускать соответствующее приложение. В watchOS есть кольца активности, ими можно делиться с друзьями.Кратко о моей любви к спорту: отправляю друзьям пустые кольца и говорю о том, как люблю себя, позволяю мало двигаться и не ставить мнимые рамки. Но и без подобных шуток я считаю эту возможность лучшей для Apple Watch. Можно устраивать челленджи и групповые тренировки, даже будучи на расстоянии друг от друга. Режимов тренировок 19. Выбираете один из них, и программное обеспечение считывает данные о нагрузке с учетом специфики тренировок, данные будут точнее.На этих часах нет датчика температуры кожи, датчика уровня кислорода в крови (SpO2) и электрического датчика сердечного ритма. Из-за этого вы не получите ряд функций, которые есть в Watch Series 8 и Watch Ultra.Показатели в воде аналогичные тем, что есть и у других актуальных часов компании. Apple Watch SE выдерживают погружение на глубину до 50 метров. Устройство выдает всю информацию по энергозатратам и даже прокладывает маршрут в открытом водоеме.Мне понравились Apple Watch SE второго поколения. На мои запросы к носимому девайсу эти часы полностью отвечают. Я почти не занимаюсь спортом, часы нужны преимущественно для уведомлений. В этом плане я получил оптимальный девайс по соотношению интеграции в экосистему, дизайну, функциональности и цене.Apple Watch SE — также по-прежнему наиболее комфортный вход в мир носимых устройств. Они оснащены 100% совместимостью с айфоном и привлекают доступной ценой. Если вы в итоге поймете, что умные часы вам не нужны, то в таком случае точно не пожалеете о приобретении, а будете довольны, что получили пользовательский опыт и представление об этом виде гаджета. Таким образом новые SE — лучший способ познакомиться с умными часами Apple.

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Второе поколение Apple Watch SE получило тот же дизайн и аналогичный дисплей, что и предшественник. Это значит, что у них рамка вокруг экрана толще, чем у Apple Watch Series 8 или Ultra. Я пропустил Series 7 и 8, сразу перешел с 6 на SE второго поколения. То есть, для меня различий в дизайне нет — внешне это все тот же прямоугольник с закругленными гранями и углами, колесиком Digital Crown сбоку и кнопкой там же.В свое время познакомился с Series 7 благодаря коллегам. Да, с более тонкой рамкой часы смотрятся эффектнее. Впрочем, даже с рамкой эти Apple Watch смотрятся узнаваемо (можно мгновенно идентифицировать бренд) и стильно.Корпус алюминиевый, это его единственная вариация, титановой или керамической версии нет. Отличие от предшественников заключается в том, что нижняя часть корпуса окрашена в тот же цвет, что и все остальное. У первого поколения она была черной. И это единственная разница в корпусах между поколениями. В общем, дизайном я доволен.Apple Watch SE 2 получили встроенный аккумулятор на 296 мАч. Он позволяет устройствам работать до 18 часов. Аналогичные параметры были и у первого поколения, на программном уровне оптимизация энергопотребления также не менялось, а следовательно и изменений в показателях автономности нет.Мне хватает заряда на время всего дня — если надеть их в девять утра, то аккумулятор сядет примерно к одиннадцати вечера. Радует быстрая зарядка — часа достаточно, чтобы полностью восполнить энергию и лечь спать, снова надев девайс, и он будет анализировать сон.Впрочем, мне по-прежнему не хватает автономности. Если вечером не подзарядить аксессуар, ночью он уже не сможет анализировать физическую активность, а утром придется час ждать, пока заряд аккумулятора восполнится до 100%. Эта проблема касается любого поколения Apple Watch.Для меня в идеале часы должны работать хотя бы двое суток без подзарядки при стандартной нагрузке. Даже если я не смогу поставить их на зарядку вечером, они точно проработают ночь и следующий день. Такой пользовательский опыт сделает девайс практичнее, пусть даже ради этого потребуется увеличить толщину корпуса.Apple Watch SE оснащены тем же процессором, что и Watch Series 8. Речь идет о двухъядерном S8 — он же применялся в Series 6 и Series 7. В контексте линейки SE это все равно апгрейд — первое поколение работало на процессоре S5, относительно него этот чип демонстрирует прирост производительности на 20%, что неплохо для умных часов.Аксессуар получил накопитель на 32 ГБ, такой же как и у предыдущего поколения. Память нужна аксессуару, чтобы загружать приложения и файлы из них, а также музыку из Apple Music.Часы продаются в двух вариантах — с GPS, а также с GPS и поддержкой сотовой сети. Это позволяет использовать гаджет независимо от смартфона — подключаете eSIM и получаете доступ к интернету и звонкам. К сожалению, Apple Watch с eSIM в России пока не работают. Жду, когда начнет, потому что в таком случае для меня умные часы превратятся из просто интересного девайса в почти необходимость — я смогу не брать телефон, когда нужно отойти из дома ненадолго или выйти на пробежку.