

Найти достойный ноутбук за 55-70 тысяч рублей сложно. Аудитория такого ценового уровня лэптопов не пользуется планшетами, так что новый аппарат будет основным устройством для работы, учебы и досуга. При этом оно должно быть быстрым, с большим объемом памяти, выносливым аккумулятором и качественным экраном.



Подобрать такую модель среди А-брендов еще сложнее. Известная марка — это дополнительная гарантия качества, доступность комплектующих и большое количество авторизованных сервисных центров, так что узнаваемый логотип на задней панели — это плюс к спокойствию и удобству.



Кажется, мы нашли модель, которая будет соответствовать описанию. К нам на обзор попал ASUS VivoBook 15 OLED K513. В зависимости от конфигурации ноутбук как раз и стоит 55-70 тысяч рублей, и за такую стоимость он удивляет параметрами экрана, аккумулятора, железа и корпуса. В частности, у него тип матрицы OLED. Посмотрим, на что он способен.

Экран







Дизайн







Клавиатура, порты











1x USB 3.2 Gen1 Type-A

1x USB 3.2 Gen1 Type-C

2x USB 2.0 Type-A

1x HDMI 1.4

1x выход наушников

Кардридер Micro SD

Производительность и автономность









Итог









ASUS VivoBook 15 OLED K513 закрывает самый больной запрос — качественный и функциональный ноутбук до 60 тысяч рублей. Это студенты и офисные сотрудники, которым ноутбук нужен для решения нересурсоемких задач, вроде работы с текстом и презентациями, но при этом он должен быть полезен и функционален при других сценариях использования (например, просмотр кино, видеомонтаж).



В частности, ноутбук порадует наличием OLED-экрана, который сделает картинку эффектнее, чем на IPS, при досуге и точнее при создании и редактировании контента. Кроме того, такой аудитории лэптоп привлекателен качественным экраном, мощным процессором, стильным дизайном и удобным корпусом. Он будет функционален и удобен в использовании, а относительно легкий корпус позволяет работать в любой точке мира без привязки к рабочему столу.









Главная особенность ноутбука — OLED-экран, что редкость для лэптопа в ценовом диапазоне ниже 60 тысяч рублей. С таким типом матрицы цвета более насыщенные, а черный — глубокий, а не темно-серый.Экран охватывает 100% цветов палитры sRGB. Это значит, что дисплей отображает 1,07 миллиарда оттенков цветов, и пользователь увидит контент таким, каким его задумывал автор, а сам юзер реализует идеи с максимальной точностью.Поддерживается HDR. Это значит, что в затемненных и засветленных участках изображения детализация будет сохраняться, и изображение будет смотреться более объемным.Диагональ дисплея — 15 дюймов. Экраны таких размеров предназначены для создания и редактирования контента, а не только его потребления и офисных задач. На 15 дюймах удобно обрабатывать фото, увеличивая картинку до мелких участков, или монтировать видео с цветокоррекцией. Казалось бы, ноутбук за 50 тысяч рублей может быть ориентирован только на офисные задачи, и тем не менее, ASUS VivoBook 15 можно использовать для создания и редактирования контента.Соотношение сторон экрана 16:9, разрешение Full HD. За ноутбуком удобно работать ясным днем — фактическая яркость составляет 400 нит, пиковая до 550. Экран глянцевый, присутствует антибликовое покрытие, что также упрощает использование ноутбука в условиях высокой освещенности.Забегая наперед, скажем, что основные преимущества устройства — экран, железо и автономность. Но первое впечатление производят дизайн и эргономика. И тут есть чем вас удивить.Взяв ноутбук в руки, я ощутил нетипичную легкость для 15-дюймового лэптопа, сначала даже показалось, что я держу в руках 14-дюймовую модель. Чувство осязания меня не подвело, вес — действительно одно из преимуществ лэптопа. Его масса — 1,8 кг. Для понимания, это типичное значение для 14-дюймового ноутбука, а у 15-дюймовых оно как правило достигает 2 кг.Казалось бы, 200 граммов, и тем не менее, их отсутствие снижает нагрузку на спину и тактильных ощущениях при ношении рюкзака. За год я протестировал больше десятка ноутбуков, при ходьбе с 15-дюймовой моделью в рюкзаке я всегда ощущал повышенное давление на спину, в случае с VivoBook 15 этого не наблюдалось.Пройдемся по остальным параметрам корпуса. Материал — пластик. Тактильно приятный, сборка качественная. Если надавить на крышку, она не прогнется, в открытом состоянии не шатается.А я знаю ряд ноутбуков с металлической крышкой, которые прогибаются под давлением. Это еще раз доказывает, что важен не материал корпуса, а качество сборки.Устройство доступно в трех цветовых решениях: классический строгий черный, либо же более оригинальные и бодрые серебристый и золотистый. Нам досталась первая версия. Покрытие матовое, отпечатки пальцев почти не собирает и поэтому не теряет презентабельности в процессе пользования. В общем, визуально и сборкой ноутбук порадовал.Клавиатура удобная для работы с текстом и решения офисных задач, где нужно много и долго печатать. Располагается по всей ширине нижней панели корпуса, слева и справа отведено место под динамики. Имеется подсветка, благодаря этому можно работать в темное время суток без дополнительного света. Кнопки стрелок Т-образные — клавиши «влево» и «вправо» вдвое уже остальных.Ход клавиш — 1,4 мм, стандартно для офисного лэптопа. Он не длинный, и не короткий, золотая середина, печатать удобно. С ее помощью я работал с текстом в течение всего рабочего дня, дискомфорта не испытал.Порты следующие:С точки зрения обмена данными с периферийными устройствами VivoBook 15 универсален: для быстрого обмена с накопителями предусмотрен высокоскоростной интерфейс USB 3.2 Gen1, выполненный в виде удобного обратимого разъема Type-C. Добавлены разъемы USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 2.0. Для подключения внешних мониторов или проекторов служит видеовыход HDMI, а для чтения карт памяти формата microSD предусмотрен встроенный кард-ридер.Ноутбук доступен в трех комплектациях: с Intel Core i3-1115G4, Intel Core i5-1135G7, Intel Core i7-1165G7. Нам досталась версия Intel Core i5-1135G7 2,4 ГГц с интегрированной видеокартой Intel Iris X Graphics. Объем оперативной памяти — 8 ГБ типа DDR4, постоянной — 512 ГБ типа M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD. Идеально для хранения файлов на накопителе.Производительность на уровне ноутбука среднего класса. В GeekBench 4 он набрал 23 771 балл, а в GeekBench 5 — 7844 балла.Вот показатели этой конфигурации в бенчмарках:На практике ноутбук оправдал заявленные в бенчмарках цифры. С его помощью я смонтировал несколько 10-минутных роликов для YouTube в Adobe Premier с тремя видеодорожками и тремя аудиодорожками в разрешении Full HD. Ноутбук работал стабильно. Во время решения ресурсоемких задач звук работающих кулеров ощущается, но сохраняется на комфортном уровне, лишь в процессе рендеринга они начинают работать громко.VivoBook 15 может похвастаться эффективным охлаждением с тихой работой за счет оптимизированных компонентов: 8-миллиметровой тепловой трубки и вентилятора IceBlades. Его крыльчатка изготовлена из жидкокристаллического полимера и состоит из 87 лопастей. Она легче и тоньше, чем у обычных вентиляторов, а сами лопасти имеют изогнутую форму, продуманную по законам аэродинамики. В итоге мы получаем усиленный поток воздуха при меньшем уровне шума.Есть три режима работы системы охлаждения: скоростной, сбалансированный и тихий. Первый подойдет для решения сложных задач, вроде рендеринга видео, второй для повседневных, а третий когда мощность компьютера не используется в полную силу и нужно свести к минимуму шум вентилятора. Переключаться между ними можно сочетанием клавиш Fn + F или в приложении MyASUS.