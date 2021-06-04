MacBook Pro с экранами miniLED не покажут на WWDC2021 в июне этого года. Устройства презентуют в конце 2021-го. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в производственной цепочке. 

«Судя по поставкам подсветки miniLED, массовое производство 14-дюймового MacBook Pro, вероятно, начнется в четвертом квартале 2021 года», — сообщает издание. 

Поставщиком экранов miniLED для Apple будет компания Osram Opto Semiconductors. Она еще не начала производство комплектующих. Старт намечен на вторую половину 2021 года. В сентябре компания представляет новые модели iPhone. Соответственно, MacBook Pro будут показаны в октябре на второй осенней презентации или вовсе будут анонсированы вне ивентов. 

Возможно, MacBook Pro 14 с miniLED выйдет в начале 2022 года. Ранее DigiTimes и придерживалось этой версии. 

Есть вероятность, что компьютеры получат следующее поколение процессоров Apple Silicon M1. По данным Nikkei Asia, их производство уже стартовало. Как сообщает издание, уже к июлю начнутся поставки M2 для новых MacBook. Вполне возможно, что этот чип будет ощутимо мощнее M1, что позволит его поставить даже в старшую 16'' модель лэптопа компании.


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