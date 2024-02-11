Moondrop анонсировала свой первый смартфон с HiFi-звуком

Фархад
Moondrop

Популярный производитель аудиотехники Moondrop заявил о скором выпуске своего первого аудиофильского смартфона MIAD 01.

Компания позиционирует девайс как «мобильное аудиоустройство с поддержкой звука Hi-Fi и сетей 5G». Судя по изображениям, смартфон получит прямоугольный корпус с кнопками питания и регулировки громкости на левой грани.

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Ожидается, что MIAD 01 получит встроенный ЦАП Hi-Res и 3,5-мм разъём для наушников, а также поддержку кодеков Sony LDAC, LHDC и aptX Lossless.

Судя по всему, смартфон Moondrop станет прямым конкурентом Sony Xperia 1 V, который также предлагает разъем для наушников и поддержку звука без потерь.

К сожалению, другие характеристики и сроки выхода Moondrop MIAD 01 неизвестны.
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Источник:
GizmoChina
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