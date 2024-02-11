Baseus выпустила крутые TWS-наушники AirGo AS01 в уникальном дизайне. Их уже сливают на AliExpress с приличной скидкой

Фархад
Baseus

Популярный производитель гаджетов и аксессуаров Baseus представил новые беспроводные наушники AirGo AS01. Новинка предлагает необычный дизайн в стиле недавно вышедших HUAWEI FreeClip и приличное время автономной работы.

В каждый наушник встроен 10-мм динамический драйвер и по два микрофона для шумоподавления и направленной передачи звука. Весят наушники по 4,6 г. Подключается Baseus AirGo AS01 по Bluetooth 5.3, что обеспечивает одновременную работу с двумя устройствами и низкую задержку звука.

Baseus

Управлять воспроизведением можно с помощью физических кнопок. Более тонкие настройки доступны в фирменном приложении. 

Без подзарядки Baseus AirGo AS01 могут выдать до 6 часов воспроизведения, а с комплектным кейсом они проработают до 25 часов. Заряжается девайс по USB-C, а в коробке уже лежит соответствующий кабель.

Baseus

Прямо сейчас на AliExpress стильные наушники Baseus AirGo AS01 можно урвать всего за 1708 рублей с учётом купонов продавца.

Baseus

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Источник:
AliExpress
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Комментарии

John Doe
+689
John Doe
Боюсь, что звук при такой цене будет соответствующий.
42 минуты назад
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GSmirnov
+617
GSmirnov John Doe
Сказали крутые, значит крутые. Не сомневайся!
33 минуты назад
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