Baseus выпустила крутые TWS-наушники AirGo AS01 в уникальном дизайне. Их уже сливают на AliExpress с приличной скидкой
Фархад Усманов —
Популярный производитель гаджетов и аксессуаров Baseus представил новые беспроводные наушники AirGo AS01. Новинка предлагает необычный дизайн в стиле недавно вышедших HUAWEI FreeClip и приличное время автономной работы.
В каждый наушник встроен 10-мм динамический драйвер и по два микрофона для шумоподавления и направленной передачи звука. Весят наушники по 4,6 г. Подключается Baseus AirGo AS01 по Bluetooth 5.3, что обеспечивает одновременную работу с двумя устройствами и низкую задержку звука.
Управлять воспроизведением можно с помощью физических кнопок. Более тонкие настройки доступны в фирменном приложении.
Без подзарядки Baseus AirGo AS01 могут выдать до 6 часов воспроизведения, а с комплектным кейсом они проработают до 25 часов. Заряжается девайс по USB-C, а в коробке уже лежит соответствующий кабель.
Прямо сейчас на AliExpress стильные наушники Baseus AirGo AS01 можно урвать всего за 1708 рублей с учётом купонов продавца.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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