Philips выпустила самый быстрый пауэрбанк в мире. Он поддерживает мощность до 140 Вт в два конца

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Популярный производитель электроники Philips представил новый внешний аккумулятор с длинным названием Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank и номером модели DLP2303G/93.Внешне девайс напоминает шоколадный батончик. Сам корпус сделан из металла. На лицевой панели расположен небольшой цветной дисплей для отображения статуса зарядки, а на верхнем торце — два порта USB Type-C и один USB Type-A.Гаджет предлагает аккумулятор ёмкостью 27 000 мАч и зарядку мощностью до 140 Вт в обе стороны. То есть и сам пауэрбанк, и любые совместимые устройства можно заряжать при 140 Вт. Даже при одновременном использовании двух портов USB Type-C они будут выдавать по 65 Вт каждый.Несмотря на огромную батарею, габариты «банки» Philips составляют всего 154,6 x 52,8 x 49,5 мм. В комплекте идёт сам аккумулятор и кабель USB Type-C мощностью 140 Вт.Из минусов — новинка пока доступна только в Китае по цене 599 юаней (~$85).