Philips выпустила самый быстрый пауэрбанк в мире. Он поддерживает мощность до 140 Вт в два конца

Фархад
Philips

Популярный производитель электроники Philips представил новый внешний аккумулятор с длинным названием Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank и номером модели DLP2303G/93.

Внешне девайс напоминает шоколадный батончик. Сам корпус сделан из металла. На лицевой панели расположен небольшой цветной дисплей для отображения статуса зарядки, а на верхнем торце — два порта USB Type-C и один USB Type-A.

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Гаджет предлагает аккумулятор ёмкостью 27 000 мАч и зарядку мощностью до 140 Вт в обе стороны. То есть и сам пауэрбанк, и любые совместимые устройства можно заряжать при 140 Вт. Даже при одновременном использовании двух портов USB Type-C они будут выдавать по 65 Вт каждый.

Philips

Несмотря на огромную батарею, габариты «банки» Philips составляют всего 154,6 x 52,8 x 49,5 мм. В комплекте идёт сам аккумулятор и кабель USB Type-C мощностью 140 Вт.

Из минусов — новинка пока доступна только в Китае по цене 599 юаней (~$85).
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+553
S.T.A.L.K.E.R.
Забавно, а где взять СЗУ на 140 ватт ?! 😁😁😁
Сегодня в 19:44
#
tellurian
+2691
tellurian
Купил себе Anker PowerCore 737 GaNPrime 140 Вт (Power Bank 24K)

Размеры, 155,7 x 54,6 x 49,5мм
Вес товара, 630г.
Сегодня в 20:00
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