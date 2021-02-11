Компания Motorola решила немного сменить специализацию. Её смартфоны в последнее время не пользуются большим спросом поэтому она зайдёт на нишевый рынок мобильных устройств с защитой от внешних воздействий (ударов, падений, пыли, влаги, перепадов температуры и давления).
Инженеры Motorola будут проектировать смартфоны, а их сборка возложена на контрактного производителя — британскую компанию Bullitt Group. Она работает с 2009 года и выпускает смартфоны под брендами Cat и Land Rover.
Можно надеяться, что защищённые смартфоны Motorola будут не такими массивными и неуклюжими, как большая часть продукции Bullitt Group. Наверняка при их производстве ставка будет сделана на лёгкие и высокотехнологичные материалы, ведь Motorola владеет множеством патентов и имеет опыт выпуска смартфонов с небьющимися экранами (Moto Z Force и Moto Z2 Force). Первые результаты сотрудничества Motorola с Bullitt Group будут показаны этой весной.
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