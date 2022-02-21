Производитель наушников для экстремального спорта Scullcandy, известен как представитель недорогого Hi-End сегмента, объявил о необычной коллаборации с Budweizer — американской маркой пива.
Несмотря на странное сочетание экстремального спорта и легкого алкоголя, лимитированная линейка получилась очень крутой. В коллекцию вошли несколько беспроводных моделей, выполненных в тёмно-красном цвете с рубиновыми, прозрачными вставками. Фирменный череп Scullcandy украшен короной Budwiezer. Все это дополняется кристально чистым звуком и отличной эргономикой.
Характеристики:
Skullcandy x Budweiser Crusher Evo True Wireless
- Всего 40 часов работы от аккумулятора, быстрая зарядка
- Регулируемый сенсорный бас Crusher и регулировка звука через приложение Skullcandy
- Вызов, отслеживание и управление громкостью с помощью сенсорного управления
- Встроенная технология поиска наушников
- Складная конструкция
- Цена 209,99 долларов или 16 160 рублей
- До 30 часов работы от аккумулятора, быстрая зарядка
- Устойчивость к поту, воде и пыли по стандарту IP55
- Управление звонками, треками и громкостью с помощью сенсорных клавиш
- Режимы эквалайзера
- Цена 79.99 долларов или 6 157 рублей
Skullcandy x Budweiser Sesh Evo True Wireless Earbuds
- До 24 часов работы от аккумулятора, быстрая зарядка
- Устойчивость к поту, воде и пыли по стандарту IP55
- Управление звонками, треками и громкостью с помощью сенсорных клавиш
- Режимы эквалайзера
- Цена 59.99 долларов или 4620 рублей
Skullcandy x Budweiser Dime True Wireless Earbuds
- До 12 часов работы от аккумулятора
- Полный набор мультимедийных элементов управления на наушниках с возможностью использовать любой из них отдельно
- Автоматическое включение/подключение с надежной, шумоизолирующей посадкой
- Защита от пота и воды по стандарту IPX4
- Зарядный кейс с Micro-USB разъемом, защелкивающейся крышкой и встроенным шнурком
- Цена 34.99 долларов или 2700 рублей
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