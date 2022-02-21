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Производитель наушников для экстремального спорта Scullcandy, известен как представитель недорогого Hi-End сегмента, объявил о необычной коллаборации с Budweizer — американской маркой пива. 

Несмотря на странное сочетание экстремального спорта и легкого алкоголя, лимитированная линейка получилась очень крутой. В коллекцию вошли несколько беспроводных моделей, выполненных в тёмно-красном цвете с рубиновыми, прозрачными вставками. Фирменный череп Scullcandy украшен короной Budwiezer. Все это дополняется кристально чистым звуком и отличной эргономикой.

Характеристики:


Skullcandy x Budweiser Crusher Evo True Wireless 

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  • Всего 40 часов работы от аккумулятора, быстрая зарядка
  • Регулируемый сенсорный бас Crusher и регулировка звука через приложение Skullcandy
  • Вызов, отслеживание и управление громкостью с помощью сенсорного управления
  • Встроенная технология поиска наушников
  • Складная конструкция
  • Цена 209,99 долларов или 16 160 рублей

Skullcandy x Budweiser Indy Evo True Wireless Earbuds

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  • До 30 часов работы от аккумулятора, быстрая зарядка
  • Устойчивость к поту, воде и пыли по стандарту IP55
  • Управление звонками, треками и громкостью с помощью сенсорных клавиш
  • Режимы эквалайзера 
  • Цена 79.99 долларов или 6 157 рублей

Skullcandy x Budweiser Sesh Evo True Wireless Earbuds

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  • До 24 часов работы от аккумулятора, быстрая зарядка
  • Устойчивость к поту, воде и пыли по стандарту IP55
  • Управление звонками, треками и громкостью с помощью сенсорных клавиш 
  • Режимы эквалайзера
  • Цена 59.99 долларов или 4620 рублей 

Skullcandy x Budweiser Dime True Wireless Earbuds 

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  • До 12 часов работы от аккумулятора
  • Полный набор мультимедийных элементов управления на наушниках с возможностью использовать любой из них отдельно
  • Автоматическое включение/подключение с надежной, шумоизолирующей посадкой
  • Защита от пота и воды по стандарту IPX4
  • Зарядный кейс с Micro-USB разъемом, защелкивающейся крышкой и встроенным шнурком
  • Цена 34.99 долларов или 2700 рублей
На данный момент коллекция доступна по предзаказу. Появятся ли наушники в России, пока неизвестно.


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Источник:

Skullcandy Skullcandy

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