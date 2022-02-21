Всего 40 часов работы от аккумулятора, быстрая зарядка

Регулируемый сенсорный бас Crusher и регулировка звука через приложение Skullcandy

Вызов, отслеживание и управление громкостью с помощью сенсорного управления

Встроенная технология поиска наушников

Складная конструкция

Цена 209,99 долларов или 16 160 рублей





До 30 часов работы от аккумулятора, быстрая зарядка

Устойчивость к поту, воде и пыли по стандарту IP55

Управление звонками, треками и громкостью с помощью сенсорных клавиш

Режимы эквалайзера

Цена 79.99 долларов или 6 157 рублей

До 24 часов работы от аккумулятора, быстрая зарядка

Устойчивость к поту, воде и пыли по стандарту IP55

Управление звонками, треками и громкостью с помощью сенсорных клавиш

Режимы эквалайзера

Цена 59.99 долларов или 4620 рублей

До 12 часов работы от аккумулятора

Полный набор мультимедийных элементов управления на наушниках с возможностью использовать любой из них отдельно

Автоматическое включение/подключение с надежной, шумоизолирующей посадкой

Защита от пота и воды по стандарту IPX4

Зарядный кейс с Micro-USB разъемом, защелкивающейся крышкой и встроенным шнурком

Цена 34.99 долларов или 2700 рублей







Производитель наушников для экстремального спорта Scullcandy, известен как представитель недорогого Hi-End сегмента, объявил о необычной коллаборации с Budweizer — американской маркой пива.Несмотря на странное сочетание экстремального спорта и легкого алкоголя, лимитированная линейка получилась очень крутой. В коллекцию вошли несколько беспроводных моделей, выполненных в тёмно-красном цвете с рубиновыми, прозрачными вставками. Фирменный череп Scullcandy украшен короной Budwiezer. Все это дополняется кристально чистым звуком и отличной эргономикой.На данный момент коллекция доступна по предзаказу. Появятся ли наушники в России, пока неизвестно.