MacBook Pro 2021 года выпуска не получат обновленную miniLED-матрицу. Она должна появиться в ноутбуках Apple в 2022 году, это значит, что выход MacBook Pro 14 отсрочен на год. Об этом сообщает DigiTimes.
Согласно источнику издания в цепочке поставок, выпуск miniLED-матриц для ноутбуков Apple отсрочен с 2021 до 2022 года. Причина не сообщается. Есть вероятность, что компания из Купертино испытывает проблемы с производством экранов. Получается, ноутбуки останутся с экранами Retina и матрицей типа LED.
Осенью прошлого года компания перешла с процессоров Intel на собственные чипы Apple Silicon. Тогда же с процессором M1 вышли MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini. Внешне они не изменились. Ожидалось, что в 2021 году Apple откажется от MacBook Pro 13 в пользу MacBook Pro 14, увеличив диагональ экрана на один дюйм. Теперь изменение под вопросом.
В 2019 году компания отказалась от MacBook Pro 15 в пользу MacBook Pro 16. Этот ноутбук работает на процессорах Intel. Ноутбуки с экранами на 14 дюймов пользуются спросом среди офисных сотрудников. Один из таких — Lenovo ThinkPad X1 Carbon, приводит в пример издание DigiTimes.
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