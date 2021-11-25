Tesla Cybertruck был презентован почти два года назад — в ноябре 2019 года, и моментально привлек внимание всего мира своим футуристичным дизайном. Компания начала принимать предзаказы на «электрокар будущего» сразу после релиза, и на данный момент количество заказов превысило 1,2 миллиона.
Презентация Cybertrack-а запомнилась пользователям сети не только тем, что Илон Маск случайно разбил стекло в «кибертраке», желая продемонстрировать его прочность. На том мероприятии Илон обозначил сроки выхода этого монстра — он пообещал, что производство будет запущено до конца 2021 года. Эта статья опубликована как раз в конце 2021 года, и на данный момент Маск уже дважды переносил сроки. Похоже, что собрать такой автомобиль оказалось сложнее, чем компания изначально планировала.
Стоит отметить, что свои коррективы внес коронавирус — пандемия началась спустя месяц после презентации Cybertruck — и его появление никак нельзя было предвидеть. Из-за распространения COVID-19 в мире возник глобальный дефицит микроэлектроники — а, как известно, электрокары Tesla больше похожи на компьютер, чем на обычное авто. Кроме того, Маск недавно сообщал, что сейчас Tesla сосредоточена на удовлетворении спроса на Model Y, поэтому не может бросить все силы на производство Cybertruck. Однако количество предзаказов на него растет, сейчас компания получила более 1,2 миллиона заказов на общую сумму около $80 млрд.
Сразу после презентации Cybertruck многие блогеры и энтузиасты решили сделать такой автомобиль своими (или почти своими) руками. Среди них был и Валентин Wylsacom — он нашел в Воронеже мастера, который собирал багги, и сделал ему заказ. Спустя два года воронежский Cybertruck был готов — в одном из последних видеороликов Валентин показал и рассказал об этом монстре. По его словам, автомобиль был собран на базе Toyota Tundra и обошелся блогеру примерно в 3 млн рублей — к слову, примерно столько же стоит оригинальный Cybertruck в базовой комплектации.
Стоит отметить, что это нельзя считать полноценной копией Cybertruck. Автомобиль, собранный Валентином, не имеет большей части салона, электроники и электромотора. По сути, 3 миллиона рублей было потрачено только на то, чтобы собрать кузов, похожий на Tesla Cybertruck, и поставить его на стороннее шасси.
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