Двойное нажатие — ответ звонок, воспроизведение, пауза

Тройное нажатие — переход к следующему треку

Долгое нажатие на один наушник — сброс вызова, вызов «Google Ассистента»

Долгое нажатие на оба наушника — переход в игровой режим

Тест на падение — выдержан 12 000 раз

Лимит открытий и закрытий кейса — 10 000 раз

Лимит включений и выключений — 5 000 раз

Лимит попаданий влаги — 2 500 раз

Лимит подключений к порту USB Type-C — 7 000 раз

Работа в разных условиях — при температуре от -50 до +75°







Бренд realme представил в России модели смартфонов realme 6, realme 6 Pro и realme 6i. Они получили пользовательский интерфейс realme UI на базе Android 10. Все модели серии имеют функцию обратной зарядки, благодаря которой могут использоваться как внешние аккумуляторы для зарядки других устройств. Специально для российского рынка смартфоны поставляются с NFC-модулем.realme 6 имеет 6,5-дюймовый FHD+ экран с частотой обновления 90 Гц, обеспечивающей плавность и высокую скорость срабатывания с сочетании с разрешением 2400×1080, полезной площадью экрана 90,5% и частотой 90 кадров в секунду.Квадрокамера realme 6 состоит из 64-мегапиксельного основного модуля Samsung ISOCELL GW1, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля с углом обзора 119°, макромодуля и датчика глубины. Сверхширокоугольный модуль позволяет делать снимки ландшафтов, архитектурных сооружений и больших групп людей, а макромодуль помогает снимать объекты вблизи — на расстоянии до 4 см. 16-мегапиксельная фронтальная камера realme 6 с апертурой F2.0, режимом бьютификации и эффектом боке поможет создать качественные селфи.realme 6 оснащён 8-ядерным процессором MediaTek Helio G90T с частотой до 2.0 ГГц, графическим процессором с частотой 800 МГц, быстрой оперативной памятью LPDDR4x и усовершенствованной технологией ИИ. С помощью быстрой зарядки на 30 Вт аккумулятор на 4 300 мА·ч полностью заряжается за один час. Во время запуска «тяжелых» игр аккумулятор восполняет 55% заряда за 60 минут.Модель подойдет тем, кому важны возможности фото и видео, хорошее качество экрана для просмотра и производительность для обработки отснятого контента.Шесть суперкамер: realme 6 Pro комплектуется флагманской квадрокамерой, включающей 64-мегапиксельный основной модуль Samsung ISOCELL GW1, 12-мегапиксельный телеобъектив с 20-кратным гибридным зумом, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119° и модуль для макросъемки. Двойная фронтальная камера с 16-мегапиксельным объективом Sony IMX471 и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем с углом обзора 105° увеличивает пространство фото в 2,5 раза.realme 6 Pro имеет 6,6-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, разрешением 2400×1080 и полезной площадью экрана 90,6% и функцией защиты глаз. realme 6 Pro — первый смартфон на Qualcomm Snapdragon 720G, который выполнен по 8-нанометровому процессу. В сравнении с предыдущим поколением обновленный процессор стал производительнее на 10%, графический процессор — на 75%, а вычислительные мощности, отвечающие за ИИ, увеличились на 120%.С помощью быстрой зарядки на 30 Вт аккумулятор на 4 300 мА·ч полностью заряжается за один час. Во время запуска «тяжелых» игр аккумулятор восполняет 62% заряда за 60 минут. В зависимости от цвета модели, на корпусе realme 6 Pro изображена синяя молния, пронзающая облака, или красная, проходящая сквозь песчаную бурю.Модель подойдет тем, кому необходим сбалансированный смартфон с достойными камерами и мощным аккумулятором.Оптимальный процессор: realme 6i — первый смартфон, работающий на базе 12-нанометрового процессора MediaTek Helio G80. Восемь ядер с частотой до 2,0 ГГц повышают производительность устройства на 35% по сравнению с предыдущим поколением. В тесте Antutu realme 6i набирает 201 000 баллов.realme 6i имеет 6,5-дюймовый экран с каплевидным вырезом по центру — для любителей классического расположения фронтальной камеры. Полезная площадь экрана составляет 89,8%.realme 6i оснащен квадрокамерой, которая включает в себя 48-мегапиксельный основной модуль с апертурой F1.8, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с диафрагмой F2.3, макромодуль и датчик глубины для создания портретов. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. realme 6i получил аккумулятор на 5 000 мА·ч и быструю зарядку на 18 Вт.В разработке оформления корпуса realme 6i принял участие гуру промышленного дизайна Наото Фукасава. При изготовлении моделей цвета «Белое Молоко» и «Зеленый Чай» была применена технология локального напыления и многократной шлифовки, которые создают неповторимый визуальный эффект. Кроме того, каждая из моделей получила вертикальный узор на спинке.С 19 мая и по 2 июня на realme 6, realme 6 Pro и realme 6i будет действовать специальное предложение с учетом скидки:realme 6 поступит в продажу в комплектации 4/128ГБ по цене 17 990 рублей (цена до скидки: 19 990), а в комплектации 8/128ГБ по цене 19 990 рублей (цена до скидки: 21 990). realme 6 Pro поступит в продажу в комплектации 8/128ГБ по цене 21 990 рублей (цена до скидки: 24 990). realme 6i поступит в продажу в комплектации 4/128ГБ по цене 14 990 рублей (цена до скидки: 16 990).Вся серия будет доступна в магазинах «Беру», «М.Видео», МТС, «Онлайнтрейд», «Связной», «Ситилинк», «Эльдорадо», DNS, Ozon, Tmall, Wildberries и др.Бренд realme также представил в России свои первые беспроводные наушники realme Buds Air. Устройство, оснащенное чипом R1, обеспечивает стабильное соединение с минимальной задержкой, а аккумулятор поддерживает работу до 17 часов на одном заряде.Быстрое и стабильное соединение: чтобы подключить realme Buds Air к смартфону впервые, нужно нажать кнопку сопряжения при открытой крышке зарядного кейса и найти наушники в списке Bluetooth-устройств. После этого они будут моментально подключаться автоматически — за скорость сопряжения отвечает соединение Bluetooth 5.0 и технология Google Fast Pair.В игровых условиях задержка звука может сказываться на геймплее, поэтому realme Buds Air поддерживают специальный игровой режим. Он помогает добиться синхронизации — задержка сокращается с 243,8 мс до 119,3 мс.Интуитивное управление с помощью тапов по наушникам позволяет выполнять необходимые действия, не прибегая к смартфону:Оптический датчик определяет, когда вы вставили или вынули наушники, и автоматически включает воспроизведение или ставит трек на паузу.С «Google Ассистентом» можно выполнять еще больше действий без помощи смартфона. Задержите палец на одном из наушников и задайте вопрос — голосовой помощник ответит, который сейчас час, установит будильник или подскажет погоду на завтра.12-миллиметровые излучатели с диафрагмой из полимерной пленки с жидкими кристаллами (LCP-диафрагмой) обеспечивает сбалансированный звук на всем диапазоне активных частот, а технология DBB (Dynamic Bass Boost) позволяет добиться динамичного и объемного звучания. Наушники оснащены двумя микрофонами и поддерживают технологию ENC (Environment Noise Cancellation). Во время разговоров микрофоны фиксируют шум окружающей среды и подавляют его, что позволяет собеседнику хорошо вас расслышать.Наушники поддерживают воспроизведение музыки до 17 часов на одном заряде (при подзарядке в кейсе) и до 3 часов без зарядного кейса. Автономность при разговоре — 1,5 часа. Кейс поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi и проводную через разъем USB Type-C. Вес одного наушника — 4,2 г.Наушники Buds Air прошли серию тестов на прочность:realme Buds Air поступят в продажу 19 мая по цене 4 990 рублей. Модель будет доступна в магазинах «Беру», «М.Видео», МТС, «Онлайнтрейд», «Связной», «Ситилинк», «Эльдорадо», DNS, Ozon, Tmall, Wildberries и др.