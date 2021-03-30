Honor Hunter V700 — флагманский игровой ноутбук с высокими параметрами железа и строгим лаконичным дизайном без лишних элементов на корпусе. Он следует тренду всего направления — предлагает настолько эргономичный корпус, насколько это возможно. Игровые ноутбуки становятся тоньше, компактнее и аккуратнее.В плане внешнего вида и удобства использования Hunter V700 идет за общим трендом. Он отходит от идеологии, что игровой ноутбук должен предлагать агрессивный дизайн со множеством элементов. Повторить эргономичность ультрабуков в случае с игровым невозможно, но приблизиться к ним вполне. Корпус выполнен минималистично, а габариты инженеры попытались сделать максимально компактными. Он получил тонкие рамки и корпус.Размер ноутбука — 1,99 × 36,97 × 25,3 см. Больше всего внимания достойна толщина корпуса. 1,99 см в закрытом состоянии — это мало для игрового ноутбука. Такая машинка легко помещается в стандартный рюкзак. Впрочем, опять же весь сегмент движется в этом направлении — у ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 толщина корпуса составляет 2,09 см.Только легче рюкзак с Hunter V700 все равно не станет. Уменьшить вес у инженеров не получилось. 2,45 кг — стандартный параметр для этого направления лэптопов. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и окрашен в матовый черный цвет. Впрочем, у нас с переносом проблем не возникло. Ноутбук легко влезает в рюкзак XD Design Bobby Compact. Спина не устала спустя два часа перемещения пешком и в метро.Под шарнир реализован специальный выступ. К слову, о нем. Шарнир не тугой. Лэптоп проходит «тест на макбук» и легко открывается одной рукой.В ноутбуке стоит процессор Intel Core i7 10-го поколения, за графику отвечает дискретная видеокарта NVIDIA RTX2060 Graphics. Этих параметров достаточно, чтобы запускать самые требовательные игры на высоких настройках графики.Памяти тоже не пожалели. В минимальной комплектации устройство предлагает 16 + 512 ГБ.Мы запустили на Hunter V700 три требовательные игры — GTA V, Red Dead Redemption и Ведьмак 3: Дикая охота. В них он выдает 112, 40 и 60 FPS соответственно. Перфоманс достойный.Важно: справа в верхнем ряду клавиатуры расположена кнопка Hunter для смены режимов. Их три, один из них — игровой. В нем достигается максимальная производительность процессора и видеокарты.Система охлаждения — инновационная Wind Valley. При открытии крышки ноутбука нижняя часть приподнимается, и под ней открывается пространство высотой 8,5 мм. Оно реализовано для лучшей работы системы охлаждения — количество забранного воздуха повышается до 40%.Другая фишка системы охлаждения — функция самоочистка. При ее активации частички пыли выдуваются через специальные каналы для отвода пыли. Это продлевает срок службы теплоотводов. Приятная мелочь — отдельное охлаждение клавиш WASD, основных в играх.В области Wind Valley размещена подсветка. Она включается при работе ноутбука. Также светится логотип линейки Hunter V700 на задней панели. Эффектно при малом количестве света.Работает ноутбук бесшумно. Сильнее всего вентиляторы было слышно при запуске Red Dead Redemption, и то они не перекрывали динамики. В «Ведьмаке» кулеров почти не слышно.Ноутбук предлагает дисплей с диагональю 16,1 дюйма, матрицей типа IPS, разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), плотностью пикселей 137 ppi и частотой обновления 144 Гц. Толщина рамки — 4,7 мм.Экран интересен двумя моментами — частотой обновления и толщиной рамки. Первый параметр позволяет получать больше эмоций в процессе гейминга — если игра поддерживает увеличенное количество герц, картинка будет более плавной. А тонкая рамка позволила разместить экран на 16 дюймов в относительно компактный корпус.Минус дисплея — разрешение Full HD. О нем мы узнали, открыв список характеристик ноутбука. В играх на четкость картинки не обращаешь внимания, когда находишься под впечатлением от 144 Гц и 100% охвата палитры sRGB.Но важно: мы использовали ноутбук в играх. Для обработки фото и видео такой экран не подойдет. Honor реализовала строгий дизайн, с которым ноутбук вписывается в офисный интерьер. Только он не оказывается оптимальным решением для профессиональных задач. Придется подключать дополнительный монитор. Благо, есть HDMI.В Hunter V700 стоит полноразмерная игровая клавиатура. На ней даже есть цифровая клавиатура. Удобная мелочь — более яркая подсветка клавиш WASD. Эстетичности добавляет RGB-подсветка.С точки зрения удобства клавиатура универсальная. Ход клавиш — 1,8 мм. Это стандартное значение даже для ультрабуков. На ней удобно и играть, набирать текст. Пальцы не проваливаются, как в случае с большинством игровых клавиатур, а суставы не болят, как с «бабочкой» на MacBook.Тачпад классический. Он двухкнопочный, размер — 120×73 мм.Разъемы: питание, Ethernet RJ45, USB 2.0, 3,5 мм, USB-C, x2 USB 3,2 Gen 1, HDMI 2.0. Минусом можно назвать отсутствие кардридера. Все же дизайнеры, фотографы и монтажеры — это тоже аудитория игровых ноутбуков.Ноутбук предлагает аккумулятор с емкостью 7330 мАч. С ним он работает без подзарядки около 4,8 часа. Для игрового ноутбука показатель стандартный. Они не предназначены для работы без шнура. Игры, обработка картинок и видео — все эти задачи решаются с подключенным к розетке ноутбуком.В комплекте идет сетевой адаптер с размерами 160 х 75 х 25 мм и весом около 500 г.Honor Hunter V700 кажется оптимальным решением для профессиональных задач и игр. Его производительности хватает для запуска самых требовательных игр, а строгий внешний вид позволяет пользоваться им даже в офисе или коворкинге, не привлекая лишнего внимания.Ноутбук стоит 159 990 рублей. При такой цене недостаток один — экран с разрешением Full HD. В играх важнее цветопередача и плавность картинки. Только при обработке фото и видео это низкое разрешение, так Hunter V700 лишился целого пласта аудитории. Впрочем, геймерам он точно понравится.