



Совсем недавно наши повседневные гаджеты умели только собирать информацию о количестве пройденных за день шагов, считали общее расстояние и потраченные калории — и все это вместе казалось нам крутым технологическим прорывом, способным значительно повысить если не качество жизни в целом, то хотя бы нашу осведомлённость о некоторых показателях жизнедеятельности. А еще это давало возможность посмотреть данные не только здесь и сейчас, но также и проанализировать их динамику за период. Революция в этой сфере случилась довольно быстро и, как ни странно, почти незаметно. Например, откройте приложение «Здоровье» на iPhone и посмотрите, какие показатели теперь там можно собирать. Активность, дыхание, изменения тела, питание, отслеживание цикла, подвижность и даже частота дыхания температура тела, глюкоза в крови и давление.



Некоторые данные, например, касающиеся питание, можно добавлять только вручную. Но для большого количества показателей уже есть гаджеты, способные собирать данные в автоматическом режиме или по запросу пользователя. Например, это пульс, насыщение крови кислородом, продолжительность сна и ЭКГ на Apple Watch, а если купить умные весы — они смогут передавать сведения об изменениях массы тела и прогрессе в таких показателях как количество висцерального жира или общий индекс массы тела. Есть и другие любопытные гаджеты, которые за счет своей смарт-функциональности передают на смартфоны данные в удобном для просмотра и анализа формате. Наверное, единственный пока минус платформы «Здоровье» у любого производителя гаджетов — это то, что она служит только для сбора и хранения информации, не предлагая анализа и интерпретации совокупности имеющихся показателей. Впрочем, для этого нужно было бы всё сертифицировать как медицинские приборы и создать общепризнанный алгоритм поиска и оценки зависимостей между различными данными, касающимися здоровья пользователя. Для долгосрочной перспективы звучит круто и даже реалистично, но пока нам приходится довольствоваться только централизованным хранением данных силами платформы, а также их детальными просмотром в фирменных приложениях производителей гаджетов.

Кстати о гаджетах, наконец-то мы к ним переходим. Сравнительно недавно на рынке появилась новинка — тонометр X1 Pro от компании Picooc, хорошо известной на рынке умных весов. Переходите по ссылке, чтобы посмотреть все их продукты. Сразу отмечу важный момент: этот тонометр пока не является медицинским гаджетом, процесс сертификации на территории РФ запущен, но получение отечественного сертификата планируется не раньше 2021 года. Получение такой сертификации для рынков разных стран является сложным и трудоемким процессом. Обратите внимание, что даже Apple все еще не смогла сделать доступной функцию ЭКГ в разных странах. А там где все-таки сделала — не везде она заявлена как медицинская. Тем не менее, полагаться на получаемые от Picooc X1 Pro данные все-таки можно. Заявленная погрешность составляет всего до 2% при измерении давления и до 5% при измерении пульса. А ровно такие же требования предъявляются к точности тонометров, имеющих статус медицинских приборов.

С точки зрения дизайна и базовой функциональности Picooc X1 Pro мало чем отличается от актуальных моделей тонометров без смарт-технологий. И кажется, это его преимущество. Если бы производитель решил выпускать этот гаджет с футуристичным дизайном или нестандартными органами управления — легко бы мог потерять значительную часть аудитории. Ведь чаще всего тонометрами пользуются люди в возрасте, а им нужна легкость управления и привычные способы взаимодействия с устройствами.

Picooc X1 Pro — белая коробочка присоединенная шлангом-воздуховодом к немаркой серой манжете с универсальным обхватом 22–42 сантиметра, который подходит подавляющему большинству взрослых. Хорошо продуман экран: он большой (диагональ составляет 3.5 дюйма), но отображает при этом всего три строки с информацией. Людям со слабым зрением не придется вглядываться в полученные данные. Основная отображаемая информация — результаты замеров систолического и диастолического давления, пульс и индикатор аритмии. Также на экране есть и сервисные данные типа статуса Wi-Fi подключения или ошибки при неправильно надетой манжете. А еще, в устройстве есть динамик и функция проговаривания полученных результатов. Озвучивает данные женский голосом на русском языке, доступно несколько уровней громкости.

Управление самим тонометром — проще некуда. Есть две кнопки пользователя, обозначенные разными цветами, так что использованием Picooc X1 Pro можно «поделиться» с одним из членов семьи. Нажатием происходит моментальное переключение на нужного пользователя и начинается измерение. А кнопка слева служит для просмотра прошлых результатов, в памяти устройства хранится до 99 записей по каждому пользователю. При записи же результатов в приложении, их количество не ограничено. В общем, смарт-функциями пользоваться не обязательно, хотя все-таки имеет смысл включить их в свои сценарии использования. Допустим, пенсионеру может быть нелегко разобраться с мобильным приложением, либо человек из принципа не захочет это делать. Тогда пользователю тонометра можно оставить только просмотр полученных данных на дисплее и доступ к памяти устройства, а приложение на смартфоне могут настроить себе дети. Данные туда будут попадать по каждому измерению, и это исключит риск того, что старички будут лишний раз храбриться и не расскажут о недомогании.

С настройкой приложения для синхронизацией данных ничего сложного. Скачиваете его на смартфон, запускаете, указываете пароль сети Wi-Fi (обязательно 2,4 ГГц), добавляете в приложение найденное в локальной сети устройство и создаете аккаунт, в который и будут загружаться для хранения сведения об измерениях. В приложении Picooc пользователь увидит не только собранные данные, но также их и анализ на основе шкалы Всемирной организации здравоохранения. Для более объективного анализа состояния в приложении можно настроить расчет среднего значения на основе нескольких измерений выполненных подряд в течение 5 минут. Для каждого измерения генерируется отчет, в который входит диастолическое, систолическое, пульсовое давление и пульс. Помимо отчета отдельно взятого изменений, в приложении генерируются и анализ данных за выбранный промежуток времени. Как правило, там даются общие рекомендации по улучшению здоровья и качества жизни, но если какие-то показатели окажутся за пределами нормы — приложение напомнит о необходимости проконсультироваться со специалистом. Кстати о напоминалках, приложение также умеет рассылать push-уведомления о необходимости измерить давление. Будет полезно тем, кто нуждается в регулярных проверках. При регулярном использовании прибора в приложении будут формироваться графики измерений, по которым удобно следить за имеющимися тенденциями.

В итоге тонометр Picooc X1 Pro разумно предлагает выигрышную для молодой аудитории технологичность с подключением по Wi-Fi и загрузкой данных в мобильное приложение, а в то же время сохраняет тот традиционный опыт использования тонометров, с которым будет комфортно старшему поколению. А еще умный монитор артериального давления Picooc X1 Pro работает в том же приложении Picooc, где сохраняются результаты измерений умных весов бренда. Весы анализируют состояние тела по более 10 параметрам и показывают результаты в смартфоне. Датчики на весах сканируют тело, пропуская неощутимый импульс, и передают информацию в приложение. В основе их работы лежит метод биоимпеданса. В приложении, вы узнаете какой у вас вес, получите информацию о состоянии вашего тела, которое можно отслеживать, опираясь на понятные графики. Например, скорость основного обмена веществ, процент жира, костной массы, воды, белка в организме. Вы можете отслеживать тенденцию, поставить цель в приложении и идти к ней. Таким образом, в одном приложении удобно следить сразу за несколькими показателями, связанными со здоровьем вашего тела.

Оба устройства — полезные и умные подарки близким на Новый год!

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