



Техногик Мэтью Перкс собрал игровой компьютер с уникальной конструкцией. Компоненты охлаждаются бесшумно с помощью пластины, выгоняющей нагретый воздух из корпуса.



В компьютере использован процессор AMD Ryzen 9 5950X и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080. Даже под продолжительной нагрузкой в играх эти компоненты не нагреваются выше 65 градусов, а если не нагружать их сильно, температура держится на уровне 60 градусов.



В этом моддинге жидкостное охлаждение сочетается с воздушным. Компьютерная начинка расположена в верхней части корпуса. К видеокарте присоединены водоблоки, отводящие тепло к пассивным радиаторам. Корпус самодельный — из фанеры и акрилового стекла. Вверху размещены поршни, которые откачивают воздух от процессора и видеокарты, а внизу воздух из корпуса выкачивается в помещение с помощью пластины, то есть компьютер будто бы дышит. Пластина приводится в движение с помощью поршня и магнитов.



Стоит признать, что моддинг получился впечатляющим, но корпус слишком огромный, поэтому вряд ли практично держать дома компьютер такого размера. Возможно, последователи Перкса усовершенствуют конструкцию и соберут более миниатюрный ПК с таким охлаждением.









