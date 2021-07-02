Мэтью Перкс

Техногик Мэтью Перкс собрал игровой компьютер с уникальной конструкцией. Компоненты охлаждаются бесшумно с помощью пластины, выгоняющей нагретый воздух из корпуса.

В компьютере использован процессор AMD Ryzen 9 5950X и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080. Даже под продолжительной нагрузкой в играх эти компоненты не нагреваются выше 65 градусов, а если не нагружать их сильно, температура держится на уровне 60 градусов. 

В этом моддинге жидкостное охлаждение сочетается с воздушным. Компьютерная начинка расположена в верхней части корпуса. К видеокарте присоединены водоблоки, отводящие тепло к пассивным радиаторам.  Корпус самодельный — из фанеры и акрилового стекла. Вверху размещены поршни, которые откачивают воздух от процессора и видеокарты, а внизу воздух из корпуса выкачивается в помещение с помощью пластины, то есть компьютер будто бы дышит. Пластина приводится в движение с помощью поршня и магнитов.

Стоит признать, что моддинг получился впечатляющим, но корпус слишком огромный, поэтому вряд ли практично держать дома компьютер такого размера. Возможно, последователи Перкса усовершенствуют конструкцию и соберут более миниатюрный ПК с таким охлаждением.



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