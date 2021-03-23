OnePlus 9 (8 + 128 ГБ) — 729 долларов

OnePlus 9 (12 + 256 ГБ) — 829 долларов

OnePlus 9 Pro (8 + 128 ГБ) — 969 долларов

OnePlus 9 Pro (12 + 256 ГБ) — 1069 долларов







Компания OnePlus представила два флагманских смартфона. Это её первые смартфоны в этом году, и они сильно отличаются от устройств конкурентов.OnePlus 9 получил OLED-экран диагональю 6,55 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с 65-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядкой. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная обладает тремя сенсорами (главный 48 Мп, ультраширокий 50 Мп, монохромный 2 Мп).OnePlus 9 Pro чуть крупнее, отличается экраном, набором камер и некоторыми другими особенностями. У этой модели LTPO-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением 3216×1440 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Основная камера обладает четырьмя сенсорами: главный 48 Мп, ультраширокий 50 Мп, телефото 8 Мп и мохромный 2 Мп. Сканер отпечатков встроен в экран, поддерживается стереозвук через динамики, а корпус обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Помимо 65-ваттной проводной зарядки доступна 50-ваттная беспроводная с помощью адаптера Warp Charge, который можно получить бесплатно при предзаказе новинки.Несмотря на поддержку очень мощной зарядки, смартфоны заряжаются не особо быстро — от 0 до 70% за полчаса, а до 100% за 50 минут.Хотя на смартфонах и красуется логотип Hasselblad, эта компания приняла лишь опосредованное участие в их разработке. У них нет модулей или оптики Hasselblad, инженеры бренда только помогли OnePlus настроить софт с алгоритмами обработки снимков и видео.Цены в США:Обе модели двухсимочные и поддерживают работу в сетях связи пятого поколения. В качестве операционной системы используется Android 11, причём производитель обещает выпускать для них крупные обновления ОС в течение двух лет, а патчи безопасности в течение трёх лет. В США предзаказ на эти новинки начнут принимать с 26 марта, а продажи начнутся со 2 апреля. Когда они появятся в России, неизвестно.