Самый первый смартфон OnePlus был выпущен шесть лет назад и спустя пару лет перестал обновляться, однако благодаря кастомной прошивке любой обладатель этого устройства может обновить его до Android 10.OnePlus One был представлен в апреле 2014 года и изначально работал с оболочкой CyanogenMod 11S, созданной на основе Android 4.4.4 KitKat (для китайского рынка ещё старее — Android 4.3 Jelly Bean). Последнее официально доступное ему обновление — CyanogenOS 13.1.2 на основе Android 6.0.1 Marshmallow. Этому смартфону также доступны прошивки с оболочками OxygenOS, HydrogenOS и экспериментальная версия Ubuntu Touch.Пользователей оригинальной модели OnePlus One наверняка осталось немного, ведь с тех пор компания OnePlus выпустила множество новых устройств (а часть пользователей отказались от смартфонов этого бренда в пользу других). Тем не менее, хорошая новость в том, что OnePlus One можно обновить до новейшей официально вышедшей версии Android.Разработчики LineageOS создали для OnePlus One прошивку LineageOS 17.1 на базе стабильной версии Android 10. Установочный файл пока недоступен на сайте проекта, но он должен появиться в ближайшее время. Инсталляция апдейта возможно через кастомное рекавери, но в процессе затирается вся пользовательская информация (поэтому ценные данные стоит заранее сохранить в другое место).