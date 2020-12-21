Компания OnePlus продемонстрировала смартфон OnePlus 8T Concept с необычным оформлением. На его задней спинке размещён узор, который может менять цвет в зависимости от различных обстоятельств — например, при входящем звонке или поступлении уведомлений.
По большей части своих характеристик этот смартфон точно такой же, как выпущенный недавно OnePlus 8T, его отличает только возможность изменения расцветки корпуса. Смена цвета достигается использованием специальной плёнки, которая содержит оксиды металлов. Плёнка меняет расцветку в зависимости то того, какой ток подаётся на неё.
Ещё одна отличительная особенность OnePlus 8T Concept — применение технологии mmWave, заимствованной из 5G, для бесконтактного взаимодействия со смартфоном. В камеру встроен специальный радар, который может фиксировать движения рук, он позволяет, к примеру, переключать треки в плеере жестом смахивания. Смартфон также может распознавать приближение человека. Возможности применения этой технологии ограничены тем, что смартфон должен лежать экраном вниз, поскольку радар есть только в основной камере.
Нет совершенно никакой гарантии того, что на основе OnePlus 8T Concept будет создан смартфон для массового рынка. Достаточно вспомнить модель Concept One с исчезающей камерой, которая так и осталась на этапе инженерного прототипа и не поступила в продажу.
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*(туалет->инстаграм)
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