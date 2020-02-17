



По данным CNet , компания TCL планировала показать на Mobile World Congress концепт первого в мире смартфона с выдвижным экраном. Этим планам не суждено сбыться, ведь выставка была отменена из-за угрозы заражения её участников и гостей коронавирусом из Китая.TCL, тем не менее, допустила утечку нескольких пресс-рендеров, на которых изображена готовящаяся к выпуску новинка. Судя по этим картинкам, этот смартфон может превращаться из обычного безрамочника с закруглёнными краями и вырезом под фронтальную камеру в некое подобие планшета, причём одна часть матрицы каким-то образом вытягивается из другой, в результате чего получается относительно большой экран. На задней части корпуса размещена камеры с четырьмя модулями и вспышкой.За счёт какой конструкции получается увеличение площади экрана, не до конца понятно. Можно предположить, что смартфон состоит из двух частей: в одной из них находится вся вычислительная начинка, аккумулятор и экран, а в другой лишь экран. При полном раздвижении этих частей из двух независимых друг от друга частей образуется один экран с визуально незаметной состыковкой между частями.





Схема смартфона или видеодемонстрация его работы, к сожалению, не приводится. Также неизвестно, есть ли у TCL рабочий прототип этого инновационного аппарата, или всё, что имеется — нарисованный в компьютере рендер. Впрочем, на фоне раскладушек Samsung, Huawei и Motorola такой концепт выглядит очень интересно и свежо, поэтому не стоит исключать, что реализацией подобного форм-фактора заинтересуются различные производители.



В 2019 году на выставке Mobile World Congress компания TCL показала несколько прототипов складных смартфонов, но ни одно из тех устройств так и не было доведено до ума и не появилось в продаже. Посетителям мероприятия даже не разрешалось притрагиваться к ним.







