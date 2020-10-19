Пользователи iPhone 12 столкнутся с небольшой проблемой, им придётся выбрать, что важнее — возможность установки двух SIM-карт или подключение к сетям связи пятого поколения. Такой нюанс не был озвучен во время презентации, пытливые пользователи Reddit обнаружили его в документации на сайте Apple.
Все модели и модификации iPhone 12 работают с 5G и поддерживают две SIM-карты. Скорее всего, в Китае и ещё ряде стран Apple по традиции выпустит устройства, в которые можно установить две физические SIM-карты. В остальных странах, в том числе в России, будут продаваться аппараты, у которых одна SIM-карта физическая, а вторая виртуальная — вшитая в модуль eSIM.
5G можно будет задействовать только в том случае, если в смартфоне используется только одна SIM-карта, а если их две — модуль 5G автоматически отключается. Очевидно, что это не аппаратное, а программное ограничение, и оно связано с экономией электроэнергии. Впрочем, есть вероятность, что какие-нибудь умельцы создадут джейлбрейк-твик, снимающий это ограничение и разрешающий работу 5G даже при использовании 5G.
Для России эта проблема долго останется неактуальной. В нашей стране сети 5G хотя и тестируются, но ещё не запущены. Их появлению мешают запреты на использование нужных частот, а самый популярный диапазон 4,7-4,9 ГГц не может использоваться на территории европейской части России ещё и из-за того, что он применяется оборонными ведомствами соседствующих с нами государств.
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