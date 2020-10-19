13 октября компания Apple представила линейку iPhone 12, однако до сих пор ни журналисты, ни пользователи не видели эти устройства в живую, хотя в некоторых странах мира уже был открыт предзаказ.
Известный инсайдер Ice Universe приоткрыл завесу тайны — он опубликовал в твиттере 13-секундое видео, на котором показано, как вживую выглядит iPhone 12 Pro. Видео не особо высокого качества, но на нём всё равно можно неплохо рассмотреть новинку со всех сторон. За исключением разве что экрана с защитой из материала Ceramic Shield — он закрыт белой картонкой.
The real iPhone 12 Pro, unparalleled refinement. pic.twitter.com/QWXZLCN09W— Ice universe (@UniverseIce) October 19, 2020
Запуск предзаказов на смартфоны, которых никто из потенциальных покупателей не видел вживую, а только на картинках и промороликах — обычное для современного рынка дело. Даже смартфоны китайских брендов расхватывают за секунды, если они красиво нарисованы, обладают хорошими характеристиками и стоят хотя бы ненамного дешевле конкурентах.
В случае с Apple цена не является критически важным фактором — все смартфоны новой линейки дороже подавляющего большинства своих конкурентов из стана Android, что не помешало топовой модели iPhone 12 Pro стать дефицитной в ряде стран.
Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro будет открыт в России 21 октября, а продажи начнутся 23 октября. iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max задержатся: предзаказ — с 6 ноября, продажи — с 13 ноября. Смартфоны будут стоить от 69 990 до 139 990 рублей в зависимости от модели и объёма памяти.
iPhone 12 mini
64 ГБ — 69 990 руб.
128 ГБ — 74 990 руб.
256 ГБ — 84 990 руб.
iPhone 12
64 ГБ — 79 990 руб.
128 ГБ — 84 990 руб.
256 ГБ — 94 990 руб.
iPhone 12 Pro
128 ГБ — 99 990 руб.
256 ГБ — 109 990 руб.
512 ГБ — 129 990 руб.
iPhone 12 Pro Max
128 ГБ — 109 990 руб.
256 ГБ — 119 990 руб.
512 ГБ — 139 990 руб.
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Тем временем по американским телеканалам крутят обзоры новых айфонов, где их показывают вживую.
Могу ошибаться, но это очень сильно бросается в глаза.