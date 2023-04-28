Представлен бюджетный планшет Honor Pad V8 с необычным чипсетом и шикарным дисплеем

Компания Honor официально представила новый планшет Honor Pad V8, который получил довольно впечатляющие характеристики, несмотря на невысокий прайс.Новинка оснащена 11-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2,5K (2560x1600 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. В планшете установлен новый чипсет MediaTek Dimensity 8020, который, по сути, является ребрендинговой версией Dimensity 1100. Производительность планшета на уровне среднебюджетных смартфонов Poco X3 GT и Redmi Note 10 Pro 5G. Этот процессор обеспечивает стабильную работу без заметных просадок в не слишком требовательных играх.На задней панели Honor Pad V8 расположены две камеры на 13+2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Планшет также получил четыре динамика и массивную батарею ёмкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.Honor Pad V8 пока доступен только в Китае по цене 1799 юаней (~$260) за базовую модель с 8/128 ГБ памяти и 1899 юаней (~$275) за версию на 8/256 ГБ. О доступности в других странах пока нет информации.