Представлен Nubia Z60 Ultra с уникальным дизайном и топовой начинкой

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти: 4 299 юаней (~54 тыс руб)

16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти: 4 699 юаней (~60 тыс руб)

16 ГБ ОЗУ + накопитель 1 ТБ: 5 299 юаней (~64 тыс руб)

24 ГБ ОЗУ + 1 ТБ хранилища: 5 999 юаней (~75 тыс руб)

16 ГБ + 512 ГБ Starry Night Collector’s Edition (): 4 999 юаней (~ 64 тыс руб).

Помимо привлекательного внешнего вида, смартфон оснастили аккумулятором высокой емкости с кремниевым анодом и тройной камерой с возможностью съемки видео в 4K 120 fps.Nubia Z60 Ultra будет доступен в трех цветах. Galaxy и Star Glory — более классические — серый и черный со специальным матовым покрытием, сохраняющим яркость оттенков. Star Collector’s Edition — для ценителей репродукций Ван Гога — модель выполнена в стиле картины художника «Темная ночь». Изображение коллекционной версии нанесено путем микротравления.6,8-дюймовый OLED-экран обрамлен тончайшими рамками, разрешение 2480×1116 точек с частотой 120 Гц, пиковая яркость 1500 нит. Также заявлен 100% уровень цветового охвата DCI-P3 с глубиной 10 бит. Сканер отпечатков спрятан под дисплей.За производительность отвечает Snapdragon 8 Gen 3 и 24 ГБ LPDDR5x «оперативки» в максимальной конфигурации. Объем внутренней памяти составил 1 ТБ. Автономность обеспечивает кремниевый аккумулятор на 6000 мА·ч с повышенной энергоэффективностью, но при этом более легкий по весу. Зарядка только проводная, мощностью 80 Вт.На задней стороне корпуса разместились три мощных модуля камеры. Основная — 50 МП от Sony IMX800 с фокусным расстоянием 18 мм, 50 МП «сверхширик» OmniVision OV50E с фокусным расстоянием 35 мм и 64 МП перископический телевик OV64B с трехкратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 85 мм. Все три камеры получили оптический стаб и поддерживают запись видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Сэлфи-камера расчитана на 12 ПМ и скрыта под дисплей.Из коробки Z60 Ultra работает под управлением Android 14 на базе MyOS 14. Из дополнительных преимуществ отмечены: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, двухчастотный GPS, NFC и порт USB-C.В Китае Nubia Z60 Ultra появится в пяти вариантах: