Найден способ полностью и навсегда избавиться от рекламы в Windows 11

Александр


Разработчик Maddy выпустил утилиту OFGB (Oh Frick Go Back), идея которой напрашивалась очень давно. Она вырезает рекламу и рекомендации из различных разделов Windows 11.

OFGB убирает:

  • Рекламу в проводнике
  • Советы и рекламу на экране блокировки
  • Настройки рекламы в системе
  • Общие советы и рекомендации
  • Реклама в процессе завершения настройки
  • Рекламу на экране приветствия
  • Персонализированные предложения
  • Рекламу в меню «Пуск»


Утилита OFGB распространяется бесплатно, она выложена на GitHub, там же опубликован исходный код, написанный на языке C#. По словам разработчика, она просто вносит в реестр операционной системы изменения, вырезающие рекламу. То же самое можно сделать вручную,  но для этого нужно обладать продвинутыми навыками и знаниями, а OFGB убирает рекламу всего в несколько кликов. Перед установкой OFGB требуется скачать и установить .NET 8.0 Desktop Runtime.

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Комментарии

+5
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Блин, я не отрицаю, что могу быть слепым, но где эта реклама, у меня 11 последней версии с офф. сайта.
17 минут назад
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