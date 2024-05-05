Найден способ полностью и навсегда избавиться от рекламы в Windows 11

Разработчик Maddy выпустил утилиту OFGB (Oh Frick Go Back), идея которой напрашивалась очень давно. Она вырезает рекламу и рекомендации из различных разделов Windows 11.
OFGB убирает:
- Рекламу в проводнике
- Советы и рекламу на экране блокировки
- Настройки рекламы в системе
- Общие советы и рекомендации
- Реклама в процессе завершения настройки
- Рекламу на экране приветствия
- Персонализированные предложения
- Рекламу в меню «Пуск»
Утилита OFGB распространяется бесплатно, она выложена на GitHub, там же опубликован исходный код, написанный на языке C#. По словам разработчика, она просто вносит в реестр операционной системы изменения, вырезающие рекламу. То же самое можно сделать вручную, но для этого нужно обладать продвинутыми навыками и знаниями, а OFGB убирает рекламу всего в несколько кликов. Перед установкой OFGB требуется скачать и установить .NET 8.0 Desktop Runtime.
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