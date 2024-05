Найден способ полностью и навсегда избавиться от рекламы в Windows 11

Рекламу в проводнике

Советы и рекламу на экране блокировки

Настройки рекламы в системе

Общие советы и рекомендации

Реклама в процессе завершения настройки

Рекламу на экране приветствия

Персонализированные предложения

Рекламу в меню «Пуск»

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Разработчик Maddy выпустил утилиту OFGB (Oh Frick Go Back), идея которой напрашивалась очень давно. Она вырезает рекламу и рекомендации из различных разделов Windows 11.OFGB убирает:Утилита OFGB распространяется бесплатно, она выложена на GitHub, там же опубликован исходный код, написанный на языке C#. По словам разработчика, она просто вносит в реестр операционной системы изменения, вырезающие рекламу. То же самое можно сделать вручную, но для этого нужно обладать продвинутыми навыками и знаниями, а OFGB убирает рекламу всего в несколько кликов. Перед установкой OFGB требуется скачать и установить .NET 8.0 Desktop Runtime