Представлена нейросетевая камера наблюдения — она рассказывает обо всём, что видит





Компания Psync представила видеокамеру Genie S, предназначенную для наблюдения за домом или офисом. Она отличается от других камер поддержкой технологии генеративного искусственного интеллекта GPT и может не только записывать видео, но и описывать происходящее в её поле зрения.



Камера обладает 5-мегапиксельным сенсором, способным захватывать изображение с разрешением 2K (1944×2592 пикселя), светодиодами для подсветки и ночного видения, микрофоном и динамиком. Угол охвата 135 градусов, поворот датчика в пределах 350 градусов. Она выглядит необычно и похожа то ли на проектор, то ли на полароидный фотоаппарат, что объясняется наличием сложной электронной начинки.







Прямо во время работы камера анализирует изображение с помощью нейросети и отправляет своему владельцу текстовое описание увиденных событий. Для работы с ИИ ей требуется подключение к интернету, но видео может храниться в локальной памяти. Камера может узнавать и классифицировать объекты, а также искать их на сохранённой записи по команде от пользователя.



Genie S продаётся в США за 35 или 40 долларов в зависимости от объёма накопителя (32 или 64 ГБ). За пользование нейросетевыми функциями нужно оформлять подписку, которая стоит 99 центов в месяц.



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