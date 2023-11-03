Представлена нейросетевая камера наблюдения — она рассказывает обо всём, что видит

Александр



Компания Psync представила видеокамеру Genie S, предназначенную для наблюдения за домом или офисом. Она отличается от других камер поддержкой технологии генеративного искусственного интеллекта GPT и может не только записывать видео, но и описывать происходящее в её поле зрения.

Камера обладает 5-мегапиксельным сенсором, способным захватывать изображение с разрешением 2K (1944×2592 пикселя), светодиодами для подсветки и ночного видения, микрофоном и динамиком. Угол охвата 135 градусов, поворот датчика в пределах 350 градусов. Она выглядит необычно и похожа то ли на проектор, то ли на полароидный фотоаппарат, что объясняется наличием сложной электронной начинки.



Прямо во время работы камера анализирует изображение с помощью нейросети и отправляет своему владельцу текстовое описание увиденных событий. Для работы с ИИ ей требуется подключение к интернету, но видео может храниться в локальной памяти. Камера может узнавать и классифицировать объекты, а также искать их на сохранённой записи по команде от пользователя.

Genie S продаётся в США за 35 или 40 долларов в зависимости от объёма накопителя (32 или 64 ГБ). За пользование нейросетевыми функциями нужно оформлять подписку, которая стоит 99 центов в месяц.

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