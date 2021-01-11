Игровая клавиатура Alloy Origins 60. Продажи в России стартуют в апреле.

Зарядная станция HyperX ChargePlay Duo. Продажи в США ожидаются в феврале.

Игровая мышь HyperX Pulsefire Hast. Продажи стартуют во всем мире. Рекомендованная розничная цена в США $49,99.

Беспроводная игровая гарнитура Cloud II. Продажи в России стартуют в начале февраля.

Игровая гарнитура Cloud Revolver + 7.1. Продажи в России стартуют в феврале.







HyperX, подразделение компании Kingston, специализирующееся на решениях для геймеров, представило новые продукты на онлайн-выставке CES 2021. Среди новинок — компактная механическая клавиатура HyperX Alloy Origins 60, зарядная станция ChargePlay Duo для контроллеров Xbox Series X и Series S, мышь Pulsefire Haste, игровая гарнитура Cloud Revolver + 7.1. и беспроводная гарнитура Cloud II.Механическая игровая клавиатура HyperX Alloy Origins 60 имеет компактный форм-фактор, что позволило увеличить площадь для перемещения мыши. Клавиатура использует линейные механические переключатели HyperX red, отличительной чертой которых является короткая точка срабатывания и молниеносная отзывчивость. HyperX Alloy Origins 60 оснащена LED подсветкой и PBT-кейкапами. Специальная утилита HyperX NGENUITY позволяет пользователям персонализировать подсветку, назначить макросы и прочие настройки. HyperX Alloy Origins 60 имеет встроенную память до трех профилей.HyperX ChargePlay Duo — двойная зарядная станция для геймпадов от Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One. Два дополнительных батарейных отсека совместимы с беспроводными геймпадами. Станция оснащена светодиодными индикаторами, которые отображают состояние зарядки для каждого контроллера. Каждая станция ChargePlay Duo также включает в себя два аккумуляторных блока для геймпадов емкостью 1400 мАч.HyperX Pulsefire Haste — игровая мышь Pulsefire Haste с легкой конструкцей корпуса и шестигранными отверстиями для улучшенной вентиляции. Мышь оснащена микропереключателями TTC Golden, рассчитанными на 60 миллионов нажатий, шестью программируемыми кнопками, глайдами из материала с малым коэффициентом трения и USB-кабелем HyperFlex из гибкого паракорда. В комплект включены лента-липучка для боковой поверхности и левой и правой кнопок мыши, а также сменные глайды на случай, если оригинальные износятся. Pulsefire Haste настраивается с помощью HyperX NGENUITY и позволяет персонализировать настройки DPI, RGB-подсветку, назначение кнопок и запись макросов.HyperX Cloud II: — беспроводная гарнитура. Она оснащена 53-миллиметровыми динамиками и поддерживает виртуальный объемный звуком 7.1. Гарнитура работает на частоте 2.4 ГГц с диапазоном действия беспроводного соединения до 20 метров и автономной работой до 30 часов.Cloud Revolver + 7.1 — игровая гарнитура с иммерсивным звуком, широким диапазоном звучания и звуковой сценой студийного уровня. В ней используются направленные динамики диаметром 50 мм, которые позволяют геймерам слышать звуки в игре и противника, чтобы получить конкурентное преимущество.