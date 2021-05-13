











Компания Xiaomi представила наушники FlipBuds Pro. Это полностью беспроводная модель форм-фактора True Wireless с выдающимися показателями.Для разработки этих наушников инженеры Xiaomi создали новую акустическую лабораторию, в которой одна только герметичная безэховая камера стоила около полутора миллионов долларов США. В тестировании модели приняло участие более десяти тысяч человек, а различные формы корпуса были протестированы на пяти тысячах пользователей, прежде чем инженеры определились с наиболее удобным дизайном. Всего было разработано около двадцати вариантов формы с незначительными отличиями.В наушниках используется звуковой чип Qualcomm QCC515 с поддержкой кодеков AtpX, AAC и SBC, системой активного шумоподавления (снижение шума до 40 дБ), «прозрачным» режимом работы, при котором хорошо слышно находящегося рядом собеседника и окружающие звуки, и игровым режимом с пониженной задержкой передачи звука. Xiaomi заявляет, что в полной мере все возможности этой модели раскрываются при использовании со смартфонами Mi Mix Fold, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10, Redmi K40 Pro, Redmi K40, Redmi K30S Supreme Edition, Redmi K30 Pro и Redmi Note 9 Pro.Наушники оснащены 11-миллиметровыми драйверами с высокоэластичной диафрагмой и тремя микрофонами для захвата голоса и отсеивания шума. Время их автономной работы составляет 7 часов с выключенным шумоподавлением или 5 часов с шумодавом. При зарядке от чехла автономность продлевается до 28 и 22 часов соответственно.Модель FlipBuds Pro является самой топовой во всей линейке наушников Xiaomi. Она уже продаётся в Китае за 799 юаней (около 9 тысяч рублей по текущему курсу), а в дальнейшем будет поставляться в другие страны, в том числе Россию.