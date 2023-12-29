В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда

Александр

Бренд Netatmo начал удалять учётные записи жителей России со своих серверов и блокировать у подключенных ранее гаджетов умного дома доступ к мобильным приложениям. Netatmo — относительно популярный бренд, его устройства представлены в магазинах электроники и на маркетплейсах, причём они в основном стоят дороже аналогов  из-за премиум-дизайна.

Netatmo выпускает погодные станции, камеры, датчики, диммеры, выключатели, системы управления отоплением и электроэнергией — все эти гаджеты оказываются неработоспособны у пользователей из-за региональной блокировки. Подмена IP-адреса и регистрация аккаунт через другую страну не помогают, но в некоторых случаях работоспособность гаджетов удаётся восстановить, подключив их по отдельному каналу связи с DNS 149.154.159.92 / 162.252.172.57. При этом все прежние настройки сбрасываются, из-за чего устройства приходится подключать и настраивать заново.

Разработкой и поддержкой IoT-решений, продающихся под торговой маркой Netatmo, занимается компания Legrand, которая покинула российский рынок в январе 2023 года. Они по-прежнему ввозятся в Россию методом параллельного импорта. Проблемы с системами умного дома Legrand появились в начале декабря, а теперь они стали массовыми.
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Комментарии

+117
lokky
а не надо было умничать))
час назад в 18:34
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