iPhone 14

Продажи iPhone в России упали в 4 раза

Александр

По данным «Ведомостей», новые смартфоны Apple продаются в России примерно в четыре раза хуже, чем год назад. Это связано с прекращением официальных поставок, а также закрытием некоторых сервисов Apple для россиян.

За первый месяц с начала продаж в России было продано примерно 53 тысячи устройств линейки iPhone 14, хотя за тот же период в прошлом году реализовано 220 тысяч iPhone 14 Pro. Самой популярной моделью стал iPhone 14 Pro (особенно с 256 ГБ памяти), за ним следует iPhone 14 Pro Max, а базовая версия iPhone 14 пользуется наименьшим спросом. iPhone 14 начал продаваться позднее остальных моделей, поэтому в статистику не попал.

Приводится и другая статистика: обладатель iPhone 14 Pro Max в среднем расходует на связь 1200 рублей в месяц, у владельцев iPhone 14 Pro на это уходит 1000 рублей, а те, кому принадлежит iPhone 14, тратят по 800 рублей на звонки и мобильный интернет.
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Источник:
Ведомости
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