Эдди Кью, старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению, был замечен на презентации возможностей новых моделей iPhone на внутреннем мероприятии для сотрудников одного из британских операторов сотовой связи. Об этом сообщил сайт appleinsider.com со ссылкой на несколько инсайдеров.
Инсайдеры также утверждают, что презентация линейки iPhone 12 состоится 13 октября, а предзаказ новых смартфонов в некоторых странах мира будет запущен 16 октября. Такая информация поступила от сотрудника одного из операторов связи в Нидерландах, а он получил её якобы из внутрикорпоративной переписки.
Сайт MacRumors пишет, что Эдди Кью выступил по видеосвязи на презентации, проведённой для операторов BT и EE. На этом мероприятии гендиректор British Telecom Марк Аллера заявил, что Apple выпустит смартфоны с поддержкой 5G в ближайшие дни. В качестве доказательства сайт приводит фотографию с этой презентации (Эдди Кью слева, Марк Аллера справа):
В ходе презентации Эдди Кью появился на экране всего на несколько секунд и поздравил EE с тем, что этот оператор станет в Великобритании первым, кто сможет предоставлять абонентам тарифные планы, в которые включён доступ к нескольким сервисам Apple (вероятно, тем, что объединены подпиской Apple One).
Ожидается, что 13 октября Apple представит следующие модели:
iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма
iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма
iPhone 12 Pro с с экраном 6,1 дюйма
iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма
По слухам, все модели iPhone, которые Apple представит в этом году, будут обладать OLED-экранами, поддержкой 5G, а у iPhone 12 Pro Max будет LiDAR-сенсор в камере для работы с дополненной реальностью и модем, обеспечивающий максимально быстрый обмен данными в сетях связи пятого поколения.
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