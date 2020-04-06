В iPhone 12 Pro может появиться обновленная система камер с датчиком LiDAR, что приведет к изменению расположения линз в модуле. В сети появилась утечка изображения со схемой обновленной системы.
На схематичном изображении демонстрируется новое расположение объективов вместе с датчиком LiDAR. Напомним, этот сенсор стал одной из главных функций обновленного iPad Pro. Технология позволит использовать планшет для функций дополненной реальности и компьютерного зрения.
Сообщается, что аккаунт в Твиттере, опубликовавший изображение, ведет человек, который ранее работал в авторизированном сервисном центре Apple, а опубликованное изображение могло быть частью документа для внутреннего использования. Инсайдер OnLeaks сообщил, что ему ничего не известно о датчике LiDAR в модельном ряду смартфонов iPhone 2020 года.
На схематичном изображении демонстрируется новое расположение объективов вместе с датчиком LiDAR. Напомним, этот сенсор стал одной из главных функций обновленного iPad Pro. Технология позволит использовать планшет для функций дополненной реальности и компьютерного зрения.
Сообщается, что аккаунт в Твиттере, опубликовавший изображение, ведет человек, который ранее работал в авторизированном сервисном центре Apple, а опубликованное изображение могло быть частью документа для внутреннего использования. Инсайдер OnLeaks сообщил, что ему ничего не известно о датчике LiDAR в модельном ряду смартфонов iPhone 2020 года.
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