Apple

Мало кто знает, но в 90-е годы компания Apple производила обувь. Правда, не массово, а лишь в качестве лимитированного мерча для своих сотрудников.

В середине 90-х Apple выпустила белые кеды с классическим дизайном и собственным логотипом (тогда яблоко ещё было радужным). До наших дней сохранились единичные экземпляры, а найти эти кеды в идеальном состоянии почти нереально.

На аукционе Heritage выставлена одна из пар, чудом сохранившаяся в первозданном виде — не ношеная, не выцветшая в оригинальной коробке и даже с дополнительными красными шнурками в комплекте. Это очень редкие кеды, Apple раздавала их своим сотрудникам всего один раз на мероприятии National Sales Conference, и кто-то из них, вероятно, решил приберечь этот раритет до лучших времён.
На аукционе впервые выставляются кеды Apple в идеальном состоянии, с коробкой и двумя парами шнурков. Последняя ставка за них — 4800 долларов, но есть вероятность, что кто-то перебьёт её, и обувь уйдёт дороже. Как мы видим, эти кеды ценятся коллекционерами не столь высоко, как профильная продукция Apple — даже за бумажную инструкцию от компьютера Apple I давали в два раза больше, не говоря уже о самих этих компьютерах, один из которых сейчас выставлен на Ebay за 1,5 миллиона долларов.


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