Мало кто знает, но в 90-е годы компания Apple производила обувь. Правда, не массово, а лишь в качестве лимитированного мерча для своих сотрудников.
В середине 90-х Apple выпустила белые кеды с классическим дизайном и собственным логотипом (тогда яблоко ещё было радужным). До наших дней сохранились единичные экземпляры, а найти эти кеды в идеальном состоянии почти нереально.
На аукционе Heritage выставлена одна из пар, чудом сохранившаяся в первозданном виде — не ношеная, не выцветшая в оригинальной коробке и даже с дополнительными красными шнурками в комплекте. Это очень редкие кеды, Apple раздавала их своим сотрудникам всего один раз на мероприятии National Sales Conference, и кто-то из них, вероятно, решил приберечь этот раритет до лучших времён.
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