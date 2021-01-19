Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) планирует закупить и раздать врачам и учителям планшеты с операционной системой «Аврора». Ведомство запросило на эти цели из российского бюджета 19,4 миллиарда рублей.
До 2024 года планируется приобрести около 700 тысяч планшетов. Средства будут потрачены как на закупку устройств, так и на разработку специализированных приложений. Получателями денег станут производители планшетов на базе «Аврора» («Аквариус» и «Байтэрг»), а также «Ростелеком», которому принадлежит эта операционная система.
Изначально Правительство РФ хотело заказать планшеты с «Авророй» чиновникам и сотрудникам госкомпаний. Однако переход на использование этих устройств происходит очень вяло и неохотно — в основном из-за небольшого выбора софта во встроенном магазине. Тем не менее, планшеты с «Авророй» планируют использовать при следующей переписи населения в 2021 году
«Аврора» была создана на базе финской операционной системы Sailfish, которая в свою очередь является сильно переделанной модификацией Android. «Аврора» создаётся с прицелом на информационную безопасность, чтобы данные были подконтрольны и не передавались на иностранные сервера. В операционной системе используется шифрование, получившее сертификацию ФСБ.
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То есть они будут контролировать все данные. Кучу бабла отмывают через этот мусор, так еще и данные будут собирать. Да пусть лучше мои данные будут у цру, чем у фсб, так будет спокойнее