РЖД готовит запуск беспилотных пассажирских поездов

Артем
artuartuasr.png
Фото: Деловой Петербург

Поезд с беспилотным вождением на уровне 3 «А» появится в Москве уже этим летом. За передвижением будет следить специально обученный человек в кабине. Полностью беспилотный транспорт обещают реализовать к 2026 году.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова главы РЖД Олега Белозерова. Поезд без машиниста в кабине будет разработан на основе импортозамещенного аналога «Ласточки» — российского электропоезда ЭС104 «Финист». Его запуск состоялся на урале в конце 2023 года.

Глава РЖД сообщает: 

«Активно развивается беспилотное движение, и летом этого года запустим здесь, в Москве, на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3А. Следующий этап — полностью беспилотный поезд — мы планируем запустить в 2026 году».

Также Белозеров добавил, что «Финист» уже комплектуют оборудованием для беспилотного функционирования, а к 2030 году компания планирует разработать высокоскоростной поезд, который будет в два раза быстрее «Сапсана».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Интерфакс
Cсылки по теме:
Владельцам электромобилей разрешили бесплатно ездить по всей стране
Власти придумали, как сделать из китайских автомобилей российские
Мошенники нашли идеальный метод развода россиян и вовсю его применяют

Рекомендации

Рекомендации

Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России
В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2778
tellurian
Догоним и перегорим Японию ! Там уже много лет как ездят.
час назад в 17:49
#
st00p1dm0nkey
+4214
st00p1dm0nkey
Здорово, будем посмотреть, особенно на любителей застрять в закрывающихся дверях…может робот будет беспощаден к ним 🤣🤣🤣
час назад в 18:04
#
Mers
+4782
Mers st00p1dm0nkey
«Убить всех человеков!»🤖☠️
43 минуты назад
#
Seagull
–544
Seagull
Быстрей бы беспилотные такси запустили
5 минут назад
#