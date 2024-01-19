РЖД готовит запуск беспилотных пассажирских поездов

«Активно развивается беспилотное движение, и летом этого года запустим здесь, в Москве, на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3А. Следующий этап — полностью беспилотный поезд — мы планируем запустить в 2026 году».

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Поезд с беспилотным вождением на уровне 3 «А» появится в Москве уже этим летом. За передвижением будет следить специально обученный человек в кабине. Полностью беспилотный транспорт обещают реализовать к 2026 году.Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова главы РЖД Олега Белозерова. Поезд без машиниста в кабине будет разработан на основе импортозамещенного аналога «Ласточки» — российского электропоезда ЭС104 «Финист». Его запуск состоялся на урале в конце 2023 года.Глава РЖД сообщает:Также Белозеров добавил, что «Финист» уже комплектуют оборудованием для беспилотного функционирования, а к 2030 году компания планирует разработать высокоскоростной поезд, который будет в два раза быстрее «Сапсана».