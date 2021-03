Компания Samsung Electronics на виртуальном мероприятии Unbox & Discover представила новые линейки телевизоров MICRO LED, Samsung Neo QLED, интерьерных устройств, дисплеев и саундбаров 2021 года.В 2018 году Samsung представила MICRO LED дисплей The Wall — модульное устройство, размер которого можно кастомизировать вплоть до 292 дюймов. Из-за модульного формата The Wall требует профессиональной установки дома или в офисе.В 2021 году Samsung воплотила возможности технологии MICRO LED в форм-факторе традиционного телевизора. Теперь пользователям доступен кинематографический опыт на экране, который не требует профессиональной сборки и установки. MICRO LED дисплеи в размерах 110" и 99" поступят в продажу по всему миру начиная с конца марта. Осенью на рынке появится модель с диагональю 88", а в дальнейшем компания выпустит и 76-дюймовое устройство.Технология MICRO LED позволяет сочетать четыре экрана в одном. С 4Vue (Quad View) можно смотреть контент из четырех источников одновременно — например, несколько спортивных матчей на одном экране или советы по прохождению игры во время гейминга.Телевизоры Samsung Neo QLED — обеспечивают высокое качество изображения благодаря процессору Neo Quantum и светодиодам Quantum Mini. Диоды Quantum Mini занимают в 40 раз меньше места, чем обычные светодиоды, и обеспечивают сверхточное управление светом. Благодаря точной передаче глубокого черного цвета, яркой подсветке и интеллектуальной технологии масштабирования, Neo QLED обеспечивают реалистичное изображение.Samsung Neo QLED также предлагает ряд специальных функций для гейминга. В этом году Xbox и Samsung продлили соглашение, компании продолжат совместную работу. Samsung Neo QLED и QLED позволяют различать даже мельчайшие детали благодаря разрешению 4K, плавной картинке с высокой частотой и малому (всего 5,8 мс) времени отклика.Samsung в партнерстве с AMD разработала первый телевизор с поддержкой Freesync Premium Pro для ПК и консольных игр для HDR-геймплея. Игровая панель Samsung помогает легко отслеживать и регулировать важные для игры показатели — например, активировать режим Super Ultrawide Gameview от Samsung со сверхшироким соотношением сторон, что раньше было доступно только на игровых компьютерах.Любителям фитнеса на Samsung Neo QLED доступны спортивные тренировки и другой контент, посвященный поддержанию здорового образа жизни в домашних условиях. В прошлом году многие пользователи искали способы оставаться в форме, не имея возможности ходить в спортзал. Комплексная платформа для фитнеса Samsung Health, запущенная весной 2020 года, удовлетворяет эту потребность. Она помогает тренироваться с партнерскими приложениями, а также отслеживает состояние организма пользователя благодаря бесшовному подключению к мобильным и носимым устройствам.В 2021 году в Samsung Health появился инструмент Smart Trainer. Используя дополнительную камеру (продается отдельно) и искусственного интеллекта, Smart Trainer анализирует осанку пользователя и точность выполнения упражнений, чтобы предоставлять ему обратную связь во время тренировки.В 2021 году в продажу поступят модели Samsung Neo QLED 8K (QN800A и QN900A) с диагональю 65’’, 75’’ и 85’’, а модельный ряд 4K-устройств (QN90A и QN85A) будет разнообразнее, размером от 50’’.Модель The Frame превращается в произведение искусства, которое можно персонализировать в соответствии с эстетическими предпочтениями и домашним декором. Благодаря новым партнерам «Магазина искусства», включая NAVA Contemporary и Etsy, The Frame предлагает больше оригинальных картин, соответствующих разнообразным вкусам. Интеллектуальный «куратор» рекомендует новые произведения, опираясь на то, что уже собрано в галерее. В «Магазине искусства» можно найти разнообразный контент, от классической живописи до современных фото. The Frame располагает библиотекой цифровых репродукций более 1400 произведений искусства всемирно известных музеев и галерей. А память устройства была увеличена с 500 мегабайт в 2020 году до 6 гигабайт в 2021 году, позволяя хранить до 1200 изображений в качестве UHD.В 2021 году появятся новые способы для кастомизации телевизора, от новых способов установки, таких как настенное крепление Slim Fit, до пяти сменных рамок и других аксессуаров от сторонних производителей. Кроме того, модель 2021 года стала тоньше — всего 24,9 мм, отчего стала еще больше походить на обычную фоторамку.В этом году Samsung предлагает новый способ установки The Frame 2021 года. С помощью нового аксессуара My Shelf (выйдет во всем мире позже в этом году) можно задекорировать стену, на которой размещен телевизор, добавив несколько персональных штрихов. My Shelf можно прикрепить к The Frame размером 55", 65" или 75". Устройство будет доступно в четырех разных цветах: бежевом, белом, коричневом и черном.The Premiere — первый тройной лазерный проектор с разрешением 4K — компактное устройство для домашнего кинопросмотра нового поколения. Традиционные лучевые проекторы громоздкие и сложные в настройке, и даже на большом экране их разрешение ниже, чем у обычного телевизора — у The Premiere нет таких недостатков. Ближе к концу 2021 года Samsung собирается представить раскладные экраны, оптимизированные для The Premiere.The Terrace — первый «уличный» телевизор компании, предоставляет качественное изображение, звук и интеллектуальные функции Samsung, но при этом устойчив к атмосферным воздействиям и имеет степень защиты от воды и пыли IP55. Кроме того, его можно подключить к кабельной сети и домашнему Wi-Fi. The Terrace доступен в размерах 55" и 65", а летом на рынок выйдет модель Full Sun с экраном 75".В 2020 году дисплеи превратились в устройства первой необходимости. Дисплей, который раньше использовался преимущественно для интернет-шопинга и просмотра социальных сетей, стал критически важным для работы, учебы и развлечений.Smart Monitor — это универсальный монитор Samsung, сочетающий в себе качества дисплея и телевизора. Smart Monitor поддерживает Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX и Apple AirPlay 2, что позволяет его владельцам работать из любого места без необходимости включать ПК. С функцией AirPlay 2 пользователи могут транслировать, управлять и делиться контентом прямо с iPhone, iPad или Mac на Smart Monitor. Когда хочется расслабиться, можно наслаждаться шоу, включив Smart TV и получив доступ к стриминговым приложениям. Таким образом, Smart Monitor помогает оставаться продуктивными, когда это требуется, и развлекаться, когда нужен перерыв.В 2020 году игровой монитор Odyssey G9 вызвал большой ажиотаж. Теперь Samsung предлагает «апгрейд» для геймеров — модель Quantum MiniLED с премиальными игровыми функциями. Изгиб экрана 1000R и технология отображения Quantum MiniLED дает дополнительные возможности.Для работы и учебы в домашних условиях подойдет 75" интерактивный дисплей Samsung FLIP — цифровой флипчарт, на котором можно писать, рисовать и редактировать информацию. Flip предлагает широкое разнообразие функций. Благодаря оптимизированному качеству изображения 4K и визуальным эффектам группа из 20 человек может одновременно синхронизировать личные устройства с флипчартом для обмена контентом в реальном времени. Flip позволяет видеть презентацию коллеги или слушать лекцию учителя, будто вживую, предоставляя возможности для совместной работы. В линейку интерактивных флипчартов Samsung входят устройства 85", 75", 65" и 55".Телевизоры Samsung предлагают хороший звук из крошечных динамиков, но саундбары компании предлагают ещё более качественное звучание. Линейка звуковых панелей 2021 Q Series получила технологию Q-Symphony, синхронизирующую аудио с телевизором Samsung для обеспечения объёмного звука. Саундбар «изучает» окружающую среду, чтобы проецировать звук туда, где он должен быть.Q950A — первый саундбар с 11.1.4-канальный звуком для погружения в атмосферу любимого фильма или игры. Новая функция Bass Boost позволяет в один клик сделать аудио ярче. А те, кто любит воспроизводить музыку со своих мобильных устройств, смогут сделать это прикоснувшись гаджетом к саундбару благодаря технологии Tap Sound. Звуковая панель Q950A поддерживает работу с голосовыми помощниками.