Sony Xperia 1 V — безумно хороший смартфон, который вряд ли кто-то купит

Александр


Компания Sony выпустила новый флагманский смартфон — Xperia 1 V. Он стоит дорого и обладает крутыми характеристиками, которые вы не найдёте у других устройств.

Xperia 1 V будет продаваться по цене от 1400 евро и выше в зависимости от объёма памяти. В пересчёте на российскую валюту получается от 115 тысяч рублей. Главный упор в этом аппарате сделан на качество изображения и съёмки.

Характеристики Xperia 1 V:

  • Экран 6,5 дюймов, OLED, 3840×1644 пикселей, полный охват спектра DCI-P3, 10-битный цвет, поддержка HDR10+, защита стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2
  • Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Оперативная память 12 ГБ
  • Накопитель 256 или 512 ГБ, слот для карты памяти
  • Фронтальная камера 12 Мп
  • Основная камера тройная: главный сенсор 52 Мп (Exmor T 1, 1,35 дюйма, f/1.9, OIS), сверхширик 12 Мп, телеобъектив 12 Мп, оптика Zeiss
  • Аккумулятор 5000 мАч, 30-ваттная зарядка через порт
  • Операционная система Android 13
  • Стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio и Dolby Atmos, 3,5-мм аудиовыход
  • Корпус с защитой IP65/IP68 и покрытием стеклом Corning Gorilla Glass Victus

В Xperia 1 V используется топовая камера Exmor T 1 собственной разработки Sony с многослойным сенсором, который обеспечивает высокое качество съёмки даже в условиях слабой освещённости. Этот сенсор обладает архитектурой, в которой фотодиод и транзистор в каждом пикселей разделены на два отдельных слоя, что позволяет максимизировать захват света и снизить количество искажений. Фокусировка производится с использованием системы искусственного интеллекта, которая показывает себя лучше, чем сенсоры ToF.

Xperia 1 V будет доступен в чёрном, серебристом и тёмно-зелёном цветах. Дата начала продаж пока не объявлена.
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Источник:
GSM Arena
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