Sony Xperia 1 V — безумно хороший смартфон, который вряд ли кто-то купит

Экран 6,5 дюймов, OLED, 3840×1644 пикселей, полный охват спектра DCI-P3, 10-битный цвет, поддержка HDR10+, защита стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память 12 ГБ

Накопитель 256 или 512 ГБ, слот для карты памяти

Фронтальная камера 12 Мп

Основная камера тройная: главный сенсор 52 Мп (Exmor T 1, 1,35 дюйма, f/1.9, OIS), сверхширик 12 Мп, телеобъектив 12 Мп, оптика Zeiss

Аккумулятор 5000 мАч, 30-ваттная зарядка через порт

Операционная система Android 13

Стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio и Dolby Atmos, 3,5-мм аудиовыход

Корпус с защитой IP65/IP68 и покрытием стеклом Corning Gorilla Glass Victus

Компания Sony выпустила новый флагманский смартфон — Xperia 1 V. Он стоит дорого и обладает крутыми характеристиками, которые вы не найдёте у других устройств.Xperia 1 V будет продаваться по цене от 1400 евро и выше в зависимости от объёма памяти. В пересчёте на российскую валюту получается от 115 тысяч рублей. Главный упор в этом аппарате сделан на качество изображения и съёмки.Характеристики Xperia 1 V:В Xperia 1 V используется топовая камера Exmor T 1 собственной разработки Sony с многослойным сенсором, который обеспечивает высокое качество съёмки даже в условиях слабой освещённости. Этот сенсор обладает архитектурой, в которой фотодиод и транзистор в каждом пикселей разделены на два отдельных слоя, что позволяет максимизировать захват света и снизить количество искажений. Фокусировка производится с использованием системы искусственного интеллекта, которая показывает себя лучше, чем сенсоры ToF.Xperia 1 V будет доступен в чёрном, серебристом и тёмно-зелёном цветах. Дата начала продаж пока не объявлена.