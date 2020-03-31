



По данным Bloomberg, Apple пришлось пересмотреть свой подход к корпоративным секретам и защите информации о продуктах, которые находятся в разработке. Сотрудникам компании приходится работать дома в условиях самоизоляции, а теперь им ещё и разрешается брать с собой из офиса продукты, которые они разрабатывают.



При этом сотрудникам необходимо получить разрешение вице-президента Apple и самостоятельно обеспечить конфиденциальность. Если произойдёт утечка, виновному в этом грозит увольнение и другие штрафные санкции, вплоть до судебного разбирательства. Топ-менеджмент компании постоянно ревизирует списки работников, допущенных к тем или иным продуктам, находящимся в разработке.



Источники Bloomberg утверждают, что в настоящее время Apple разрабатывает новые модели iPhone, HomePod, Apple TV, MacBook Pro, iPad, Apple Watch и iMac. Полная приостановка работы над этими продуктами отрицательно сказалась бы на финансовых показателях компании. Сейчас Apple пытается продумать стратегию, которая позволила бы позволила инженерам создавать и тестировать эти продукты в домашних условиях так же эффективно, как в специальных лабораториях.



Инженерам Apple, которые работают с софтом, намного проще, ведь всё, что им нужно — компьютер для программирования. Они ведут разработку нового софта, а также обновлённых версий приложений и операционных систем, в том числе iOS 14, выпуск которой запланирован на осень.



Ранее Apple по слухам пришлось отказаться от выпуска недорогой модели iPhone и геолокационного маячка AirTag. Тем не менее, компания выпустила новые модели MacBook Air и iPad Pro, а также обновлённую модификацию компьютера Mac mini с увеличенным объёмом памяти. Полноценной презентации этих новинок не было, они были лишь анонсированы пресс-релизами и на сайте Apple.







