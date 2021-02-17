По данным инсайдеров, Apple разрабатывает новый процессор на базе ядер ARM. Он называется M1X и получит улучшения относительно существующего чипа M1, который используется в новых моделях MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.
Процессор M1 был выпущен в 2020 году и ознаменовал собой постепенный отказ Apple от использования процессоров Intel. Судя по спецификациям, которые обнародовали инсайдеры, улучшенная версия этого чипа будет гораздо более производительной.
У M1 8-ядерная графика, а в M1X будет интегрирован 16-ядерный графический процессор, благодаря чему ноутбуки Apple будут гораздо эффективнее справляться с обработкой изображения. Графический чип M1 уже предоставляет производительность на уровне дискретных видеокарт начального уровня, а M1X может быть приближен к видюхам средней ценовой категории. В будущем Apple может выпустить модификацию этого процессора с ещё более производительным 32-ядерным графическим чипом.
Как и M1, M1X будет производиться на основе 5-нанометрового техпроцесса. Максимальная тактовая частота при работе под сильной нагрузкой составит 3,2 ГГц.
Ожидается, что в этом году Apple расширит ассортимент устройств с процессорами собственной разработки. M1X может быть установлен в MacBook Pro с экранами диагональю 14 и 16 дюймов, а также в моноблочный компьютер iMac.
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