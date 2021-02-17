Apple M1X

По данным инсайдеров, Apple разрабатывает новый процессор на базе ядер ARM. Он называется M1X и получит улучшения относительно существующего чипа M1, который используется в новых моделях MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.

Процессор M1 был выпущен в 2020 году и ознаменовал собой постепенный отказ Apple от использования процессоров Intel. Судя по спецификациям, которые обнародовали инсайдеры, улучшенная версия этого чипа будет гораздо более производительной.

У M1 8-ядерная графика, а в M1X будет интегрирован 16-ядерный графический процессор, благодаря чему ноутбуки Apple будут гораздо эффективнее справляться с обработкой изображения. Графический чип M1 уже предоставляет производительность на уровне дискретных видеокарт начального уровня, а M1X может быть приближен к видюхам средней ценовой категории. В будущем Apple может выпустить модификацию этого процессора с ещё более производительным 32-ядерным графическим чипом.

Как и M1, M1X будет производиться на основе 5-нанометрового техпроцесса. Максимальная тактовая частота при работе под сильной нагрузкой составит 3,2 ГГц.

Ожидается, что в этом году Apple расширит ассортимент устройств с процессорами собственной разработки. M1X может быть установлен в MacBook Pro с экранами диагональю 14 и 16 дюймов, а также в моноблочный компьютер iMac.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Apple может стать лидером на рынке автомобилей? Apple может стать лидером на рынке автомобилей?

Следующая модель iPhone будет выглядеть именно так? Следующая модель iPhone будет выглядеть именно так?

Следующие модели iPhone получат поддержку Always On Display Следующие модели iPhone получат поддержку Always On Display