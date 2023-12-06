Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi получат поддержку Wi-Fi 7

Компания Xiaomi собирается выпустить небольшое обновление, которое добавит некоторым её смартфонам поддержку стандарта Wi-Fi 7. Изначально в этих устройствах используется Wi-Fi 6 или 6E, но оказалось, что чип можно проапгрейдить программно.
Как написал в соцсети Weibo глава Xiaomi Лэй Цзюнь, Wi-Fi 7 будет добавлен флагманским сериям Xiaomi 13 и Xiaomi 14, складному смартфону Xiaomi Mix Fold 3, а также нескольким флагманам, выпущенным под брендом Redmi (K60 Pro, K60 Pro Extreme, K70 и K70 Pro). Сроки выпуска апдейтов он, к сожалению, не раскрыл.
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Скорее всего, в указанных аппаратах установлен более подвинутый чип Wi-Fi, чем в других, а это значит, что поддержка Wi-Fi 7 с помощью прошивки микрокода сможет появиться только у них, а прочие модели её не получат. Недавно Xiaomi также выпустила апдейт для нескольких моделей роутеров, добавляющий им возможность работы со стандартом связи Wi-Fi 7.
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