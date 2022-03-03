Российские магазины подняли цены на многие товары. Чувствительнее всего подорожали устройства, ввоз которых в Россию может быть запрещён, в том числе видеокарты.
Так, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 стоит уже более полумиллиона рублей. Её рекомендованная цена составляет 1400 долларов (105 тысяч рублей по старому курсу или 160 тысяч рублей по новому), а до недавних пор она продавалась в России примерно за 200 тысяч рублей.
Другие видеокарты тоже стали значительно дороже: GeForce RTX 3080Ti — 350 тысяч рублей, GeForce RTX 3080 — 321 тысяча, Radeon RX 6900 XT — 340 тысяч.
Вторичный рынок тоже начал реагировать на изменившийся курс валют и предстоящий дефицит. Видеокарту GeForce RTX 3050 недавно продавали в магазинах по 27 тысяч рублей (правда, купить её было проблематично), а в интернет-барахолках она перепродавалась за 45-50 тысяч. Теперь же цены на неё у некоторых продавцов увеличились до 100 тысяч рублей.
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Так, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 стоит уже более полумиллиона рублей. Её рекомендованная цена составляет 1400 долларов (105 тысяч рублей по старому курсу или 160 тысяч рублей по новому), а до недавних пор она продавалась в России примерно за 200 тысяч рублей.
Другие видеокарты тоже стали значительно дороже: GeForce RTX 3080Ti — 350 тысяч рублей, GeForce RTX 3080 — 321 тысяча, Radeon RX 6900 XT — 340 тысяч.
Вторичный рынок тоже начал реагировать на изменившийся курс валют и предстоящий дефицит. Видеокарту GeForce RTX 3050 недавно продавали в магазинах по 27 тысяч рублей (правда, купить её было проблематично), а в интернет-барахолках она перепродавалась за 45-50 тысяч. Теперь же цены на неё у некоторых продавцов увеличились до 100 тысяч рублей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru