Российские геймеры оказались недовольны тем, что не могут купить современные видеокарты по рекомендованным производителем ценам, а то небольшое количество карт, которое поступает в магазины, моментально раскупают перекупы. Видеокарты в дальнейшем перепродаются на вторичном рынке с большой наценкой (иногда в два раза дороже цены по чеку).
К примеру, недавно магазин DNS выставил на продажу две версии видеокарт GeForce RTX 3050, и весь сток был сметён за пару секунд.
Геймеры пошли на сговор и начали выкладывать в различных сервисах объявления о продаже GeForce RTX 3050 по той цене, за которую они хотели бы купить эту видеокарту — около 25 тысяч рублей. Само собой, у них нет этого товара, а задумка сводится к тому, чтобы реальные предложения по более высокой цене потонули в потоке спама. Некоторые указывают в объявлении, что видеокарты нет в наличии, но она должна продаваться за столько и не дороже, а другие обманывают и пишут, что она есть, хотя откликнувшимся на объявление разъясняют, что её всё же нет.
Кто-то отмечает, что такой демарш бесполезен, ведь те, кто в курсе, сколько реально стоит GeForce RTX 3050, могут установить фильтр по цене, и они просто не увидят мусорные объявления.
И действительно, если товар скупают за считанные секунды, значит, покупатели считают, что он стоит дороже, и его можно продать по более высокой цене, таков закон рынка. Винить майнеров в дефиците GeForce RTX 3050 глупо, эта видеокарта менее эффективна для добычи криптовалюты, даже чем старые и гораздо более дешёвые модели, поэтому майнеры её не покупают.
Площадки начали бороться с такими объявлениями и блокируют их. Если пользователь продолжает усердно спамить, его аккаунт могут заблокировать.
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