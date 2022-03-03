Центральный Банк России серьезно поднял комиссию за покупку валюты для россиян. Об этом сообщают несколько крупных брокеров страны, а также ТАСС и «РИА Новости».
С 9:00 МСК 3 марта 2022 года абсолютно все российские брокеры будут обязаны взимать не менее 30% комиссии за операции по покупке валюты. Таково предписание Банка России №018-28-6/1319 от 2 марта 2022 года. Оно касается физических лиц; то есть теперь любой гражданин России при покупке валюты на бирже в своей стране должен будет уплатить сверху еще третью часть её стоимости.
Предписание, по сути, бессрочно: оно действует с указанного выше времени и до момента его отмены. Комиссию обязаны взимать с трех валют: доллары США, евро и фунты стерлингов.
Центробанк объясняет, что новая комиссия «просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты».
Мы проверили эту информацию после открытия биржи: брокер действительно взимает 30% от суммы покупки трех указанных валют. Условный 1$ за 100 рублей по факту теперь стоит для физлица 130 рублей.
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Тем более, инфы достаточно, там главное слово «брокер». Берут 30% на бирже