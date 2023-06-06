В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды





По данным ТАСС, продажи смартфонов Samsung в России за год упали в два с лишним раза. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная ритейлерами и операторами.



С марта по май 2023 года доля Samsung составляла всего 12% против 25% прошлой весной. Лидером остаётся Xiaomi с 29% (столько же было год назад), на втором месте Realme (рост с 12% до 14,5%), а доля Tecno увеличилась с 3% до 11%. Также популярны смартфоны Infinix, которые лишь недавно появились на российском рынке — на них приходится около 6% продаж.



Эксперты связывают падение продаж Samsung с тем, что смартфоны этой компании перестали официально поставляться в Россию, а те устройства, что ввозятся методом параллельного импорта, продаются по завышенным ценам. В то же время активизировались китайские бренды, открыто и напрямую поставляющие устройства на российский рынок и обеспечивающие гарантийную поддержку.



Маркетплейсы, напротив, отметили повышение спроса на смартфоны Samsung. Так, через Wilberries устройств этого бренда продано на 90% больше, чем годом ранее, а Ozon отчитался о росте 123% в штучном выражении и 155% в денежном, однако отметил, что доля Samsung в категории смартфонов за год упала с 15,3% до 9,9%.



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