В iOS 17.5 найден тревожный баг, который может вскрыть ваши старые тайны

Артем
фугфкег.png

На Reddit сообщили, что в галерее начали появляться снимки, удаленные несколько лет назад.

Один из участников беседы рассказал, что после обновления обнаружил фотографии с пикантным содержанием, которые удалил еще в 2021 году. Снимки были помечены как недавно загруженные в iCloud. Другие пользователи рассказали, как удаляли внезапно появившиеся кадры, но они добавлялись снова:

«У меня есть четыре фотографии 2010 года, которые продолжают появляться в качестве последних загруженных в iCloud. Я неоднократно удалял их».

Проблемы могут быть связаны с ошибкой индексирования, повреждением медиатеки или синхронизацией между локальными устройствами и фото в облаке. Возможно пытаясь исправить ошибку синхронизации фотографий, которая встречалась в iOS 17.3, Apple случайно нарушила процесс связанный с резервными копиями iCloud.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

kardigan
+3628
kardigan
Просто Apple ,как и другие на самом деле не удаляют всю информацию , а попросту делают вид. Всё сохраняется и на самом деле ничего не уничтожается.
В баги уже верится с трудом.
Не даром страна борется с нахождением серверов с данными своих граждан «где то там»
2 часа назад в 17:05
#
tellurian
+1356
tellurian kardigan
У меня все фото были в телефоне. В облаке нет их. Ни разу не выгружал.
После установки 17.5 самые последние фото были 3х летние. Откуда они? Я два телефона сменил за это время.
2 часа назад в 17:34
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tellurian
+1356
tellurian tellurian
Фото от 23 ноября 2021 года.
2 часа назад в 17:38
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