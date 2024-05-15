В iOS 17.5 найден тревожный баг, который может вскрыть ваши старые тайны

«У меня есть четыре фотографии 2010 года, которые продолжают появляться в качестве последних загруженных в iCloud. Я неоднократно удалял их».

На Reddit сообщили, что в галерее начали появляться снимки, удаленные несколько лет назад.Один из участников беседы рассказал, что после обновления обнаружил фотографии с пикантным содержанием, которые удалил еще в 2021 году. Снимки были помечены как недавно загруженные в iCloud. Другие пользователи рассказали, как удаляли внезапно появившиеся кадры, но они добавлялись снова:Проблемы могут быть связаны с ошибкой индексирования, повреждением медиатеки или синхронизацией между локальными устройствами и фото в облаке. Возможно пытаясь исправить ошибку синхронизации фотографий, которая встречалась в iOS 17.3, Apple случайно нарушила процесс связанный с резервными копиями iCloud.