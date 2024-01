В России появились бизнес-ноутбуки Acer Swift Go 14 и 16

Swift Go 14 SFG14-41

Acer Swift Go 14 SFG14-71 и Acer Swift Go 16 SFG16-71

Компания Acer пополнила линейку ноутбуков Swift Go несколькими новыми моделями: Swift Go 14 SFG14-41, Swift Go 14 SFG14-71 и Swift Go 16 SFG16-71. Они обладают высокопроизводительными параметрами, но при этом тонкие и лёгкие.Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-41 представлен в нескольких конфигурациях, в том числе с процессорами AMD Ryzen 7000, сочетающими в себе до 8 ядер и 16 потоков для ресурсозатратной работы, такой как видеомонтаж или цветокоррекция. Высокая производительность — заслуга не только мощного чипа, но и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, работающих в двухканальном режиме. Охлаждение обеспечивается двумя теплоотводными трубками и несколькими режимами работы — за это отвечает технология TwinAir. Холодный воздух захватывается в том числе через клавиатуру, благодаря чему расположить ноутбук можно даже на коленях. Для хранения файлов предусмотрен SSD-накопитель объемом до 2 ТБ. Тип накопителя — NVMe, самый быстрый на сегодняшний день стандарт.Ноутбук весит всего 1,25 кг при габаритах 321,7×211,7×15,9 мм и легко поместится в рюкзак. Портативность обусловлена и быстрой зарядкой — за полчаса подзарядки можно получить до 4 часов использования. Устройство заряжается при помощи комплектного блока питания мощностью 65 Вт кабелем USB-C через протокол Power Delivery. Автономности трехсекционной литий-ионной батареи емкостью 50 Вт•ч достаточно для 14,5 часов веб-серфинга или просмотра видео. Тачпад OceanGlass поддерживает распознавание жестов.Acer Swift Go 14 SFG14-41 располагает 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920×1080 точек). Полезная площадь передней панели достигает 86%. Матрица IPS не подвержена мерцанию, благодаря чему глаза не устают, а углы обзора составляют 178 градусов, то есть изображение не будет «выцветать». Яркость панели достигает 300 нит, имеется матовое антибликовое покрытие, благодаря чему можно работать даже под прямыми солнечными лучами. Экран способен покрыть 100% цветового пространства sRGB. За защиту зрения отвечает технология BlueLightShield — она снижает воздействие синего спектра свечения на человеческий глаз.Наиболее удобным способом получить доступ в интернет считается Wi-Fi — провода не нужны, а точки доступа есть во многих общественных местах. Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-41 имеет беспроводной адаптер с поддержкой современного стандарта Wi-Fi 6E, работающего на частоте 6 ГГц — скорость может достигать 10,8 Гбит/с. Для подключения беспроводных гарнитур, клавиатур, мышей и других аксессуаров есть поддержка протокола Bluetooth 5.1. Внешний дисплей можно подключить через порт HDMI 2.1, а проводные наушники или колонки — с помощью 3,5-мм разъёма. Для внешних накопителей и устройств предусмотрены два порта USB 3.2 Gen 1 и столько же USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой зарядки внешних гаджетов и самого ноутбука. Через USB-C также можно передавать изображение по протоколу DisplayPort.Модель Acer Swift Go 14 SFG14-41 имеет встроенную веб-камеру с разрешением 1920×1080 (Full HD) при 60 кадрах в секунду — изображение будет плавным. Используется технология подавления шумов на изображении Temporal Noise Reduction. Для видеозвонков используются два встроенных микрофона с мембраной 33 мм и технологиями Acer PurifiedVoice, AI Noise Reduction и DTS Audio, которые автоматически отсекают лишний шум.Acer Swift Go 14 SFG14-41 — надежный ноутбук для учебы, работы и бизнеса. Технические характеристики обеспечат высокую производительность, а яркий 14-дюймовый дисплей обеспечит комфортную работу в любое время суток. Процессор AMD Ryzen 7000 справится с тяжелыми проектами, а аккумулятор позволит работать или учиться на протяжении 14,5 часов без подзарядки.Приобрести ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-41 в России можно по ценам от 81 999 рублей.Отличительной особенностью Acer Swift Go 14 SFG14-71 является дисплей. Диагональ такая же — 14 дюймов, но тип матрицы другой — это OLED-дисплей с разрешением 2880×1800 точек. Технология дисплея делает возможным бесконечную контрастность, так как черные пиксели совсем не светятся — на них не подается электричество, благодаря чему изображение выглядит насыщеннее и приятнее, а за счет такого разрешения достигается высокая плотность пикселей — шрифты и мелкие объекты будут выглядеть четко. Частота обновления дисплея составляет 90 Гц, поэтому движущееся изображение выглядит плавнее. Яркость достигает 400 нит, поддерживается стандарт HDR500, поэтому при просмотре соответствующего контента яркость вырастет до 500 нит. Экран на 100% поддерживает цветовое пространство DCI-P3, что важно для фотографов и дизайнеров.Модель Acer Swift Go 16 SFG16-71 располагает 16-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии OLED, с разрешением 3200×2000 точек. Яркость достигает 500 нит, как и у 14-дюймовой модели.Устройства можно брать с собой, будучи уверенными в том, что устройство поместится в рюкзак и не будет отягощать спину. Тачпад OceanGlass также поможет продуктивности пользователя. Трехсекционная батарея имеет емкость 65 Вт•ч — этого достаточно для 12,5 часов проигрывания видео или до 10,5 часов просмотра веб-страниц.Флагманские версии Acer Swift Go 14 и 16 поставляются с разными процессорами в зависимости от конфигурации. Старшая модель оснащается 14-ядерным и 20-поточным чипом Intel Core i7-13700H с максимальной тактовой частотой 5 ГГц. За охлаждение устройств отвечает технология TwinAir, использующая два кулера, которые забирают холодный воздух со стороны клавиатуры. Установлена оперативная память объемом 16 ГБ новейшего типа LPDDR5.Встроенная в Acer Swift Go 14 SFG14-71 веб-камера имеет разрешение QHD (2560×1440 точек) и поддерживает технологию Acer Temporal Noise Reduction для шумоподавления, благодаря чему пользователя хорошо видно даже в условиях недостаточной освещенности. Для видеозвонков используется система из двух 33-миллиметровых микрофонов с технологиями Acer PurifiedVoice и AI Noise Reduction.Выход в интернет осуществляется посредством модуля Wi-Fi 6E, также есть модель Bluetooth 5.1. Для проводного подключения внешних устройств предусмотрены два порта USB 3.2 Gen 1. Ноутбук заряжается через USB-C с мощностью до 100 Вт — эти разъемы поддерживают стандарт USB4 (скорость передачи данных до 40 Гбит/с) и Thunderbolt 4. На корпусе расположен microSD-картридер и HDMI-разъем.





Все модели ноутбуков Acer Swift Go 14 и 16 обладают подсветкой клавиатуры и сканером отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello — благодаря этому можно быстро войти в систему, не вводя пароль, а также подтверждать автозаполнение паролей в браузерах. Сенсорная панель ноутбуков поддерживает жестовое управление, поэтому устройствами можно пользоваться в поездках или общественных местах без мыши.



Приобрести Acer Swift Go 14 SFG14-71 и Acer Swift Go 16 SFG16-71 в России можно по ценам от 104 499 рублей и от 120 999 рублей соответственно.



