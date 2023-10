В России появился смартфон Infinix Zero 30 (4G)

Компания Infinix объявила о выпуске смартфона Zero 30 (4G) на российский рынок. Он создан для тех, кто много фотографирует, снимает видеоконтент и влоги. Устройство получило фронтальную камеру на 50 Мп и основную на 108 Мп, что позволяет делать качественные фото и снимать видео в 2К.ZERO 30 оснащён изогнутым по бокам 10-битный AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 950 нит и защитой от ШИМ в 1920 Гц. За производительность отвечает 6-нм процессор MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ.На старте продаж ZERO 30 (4G) станет эксклюзивным предложением от МТС и будет доступен для покупки с 8 ноября 2023 года. Покупателей ждет специальное пакетное предложение: кроме самого ZERO 30 они получат в подарок второй смартфон Infinix SMART 7 HD, семейную подписку на «МТС Премиум» на 3 месяца и 3 месяца связи в подарок при приобретении SIM-карты с тарифом «МТС Больше».С 30 октября 2023 года на данную модель будет действовать предзаказ. При его оформлении потребители дополнительно получат 10% кэшбека на свой счет в МТС в дополнение к базовым условиям специального пакетного предложения.Фронтальная и основная камеры способны записывать видео с разрешением в 2К, а ролики, снятые на новинку, будут более живыми и детализированными в сравнении с обычными HD-видео. ZERO 30 обладает фазовым автофокусом (PDAF), гарантирующим четкость изображения на видео в любых ситуациях, а также мощной вспышкой, повышающей качество съемки при недостаточном освещении. Для создания более плавных видео в движении можно воспользоваться электронной стабилизацией изображения, которая будет работать в разрешении 1080p. Сенсор основной 108-мегапиксельной камеры обеспечит качественные фотографии даже при съемке в условиях слабого освещения, а технология Adaptive Pixel позволяет повысить детализацию снимков и насытить их красками.ZERO 30 получил несколько режимов видеосъемки, расширяющих творческие возможности пользователей при подготовке материала для своих влогов. Режим «Пленка» позволяет создавать видеоконтент с соотношением сторон 2.35:1, что соответствует классическому кино-формату и придает большей кинематографичности роликам. С режимом «Двойное видео» можно одновременно снимать происходящее с фронтальной и основной камер.Смартфон весит 182 г, а его толщина составляет 7,9 мм. Элегантный 10-битный изогнутый 6,78» AMOLED дисплей устройства отличается повышенной стойкостью — прочное стекло Corning Gorilla Glass защищает ZERO 30 от падений и позволит надолго сохранить его премиальный вид.Рамки экрана тонкие — всего 2,8 мм, а частота его обновления составляет 120 Гц. Смартфон способен достигать пиковых значений яркости в 950 нит и имеет частоту ШИМ в 1920 Гц. Устройство также получило сертификат TÜV Rheinland о наличии специального режима для защиты глаз пользователей во время длительного использования экрана.Infinix ZERO 30 оснащен восьмиядерным процессором Helio G99 от MediaTek. Благодаря 6-нм техпроцессу обеспечивается высокий уровень производительности и энергоэффективности. Пользователи смогут с легкостью работать в режиме многозадачности и использовать ресурсоемкие приложения, такие как фото- и видеоредакторы. В смартфоне используется батарея на 5000 мАч и быстрая зарядка мощностью 45 Вт, которая всего за 30 минут восполняет до 75% энергии.ZERO 30 получил 8 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 16 Гб, а также накопитель 256 Гб. Этих объемов достаточно для комфортной работы устройства с большим количеством одновременно открытых приложений, а также для съемки контента в 2К.Infinix ZERO 30 получил стереодинамики с поддержкой технологий Hi-Res и DTS, обеспечивающие высокое качество звука. Устройство поддерживает возможность разблокировки по лицу, а сканер отпечатков пальцев расположен под экраном смартфона. Пользователям доступен чип NFC для совершения бесконтактных платежей. А сертификация IP54 гарантирует защиту от воды и пыли.На российском рынке ZERO 30 будет доступен в трех цветах: зеленом, золотом и белом. Рекомендованная розничная цена — 28 990 рублей, а по случаю старта продаж по предзаказу действует действует спеццена 26 990 рублей.