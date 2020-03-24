





Бренд realme объявил о российских продажах realme C3 — смартфона с игровым процессором начального уровня MediaTek Helio G70. Благодаря технологии MediaTek HyperEngine, которая ускоряет запуск приложений и управляет оптимизацией игрового процесса, realme C3 тянет даже требовательные игры.Новый чипсет состоит из двух высокопроизводительных ядер Cortex-A75, работающих на частоте до 2 ГГц, и шести энергоэффективных ядер Cortex-A55. Для обработки графики используется графическое ядро Mali-G52, работающее с тактовой частотой до 820 МГц. realme C3 набирает в тесте AnTuTu около 193 тысяч баллов.realme C3 оснащен IPS-экраном диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ (1600 × 720) и соотношением сторон 20:9. Экран обладает каплевидным вырезом под фронтальную камеру и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3.Тройная AI-камера realme C3 состоит из 12-мегапиксельного модуля со светосилой f/1.8 и размером пикселя 1,25 мкм, 2-мегапиксельного датчика глубины для съемки кадров с эффектом боке и 2-мегапиксельного макромодуля. Основная камера поддерживает 4-кратный зум, автофокус PDAF и автоматический режим HDR. А также — функцию Chroma Boost, портретный режим и съемку видео с разрешением 1080p. 5-мегапиксельная фронтальная камера поддерживает AI, режим HDR, портретный режим и функцию панорамного селфи, позволяющую захватывать больше пространства в площади кадра.realme C3 доступен в двух версиях комплектации: 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ постоянной и 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянной. Последняя версия оснащена NFC-модулем. Все версии комплектуются тройным слотом для 2 SIM-карт и карты памяти microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор емкостью 5 000 мА·ч поддерживает функцию обратной зарядки. В realme C3 установлен сканер отпечатков пальцев с временем отклика 0,27 секунды и датчик для разблокировки с помощью распознавания лиц.В realme C3 используется пользовательский интерфейс realme UI на базе Android 10, поддерживающий настройку иконок, снятие скриншота жестом и защиту личной информации.Версия смартфона в конфигурации 3 + 64 ГБ с NFC появится в продаже с 28 марта по цене 10990 рублей. Вариант с 3 + 32 ГБ появится в продаже с 7 апреля по цене 9990 рублей.realme C3 будет доступен в магазинах «Беру», «М.Видео», МТС, «Онлайнтрейд», «Связной», «Ситилинк», «Эльдорадо», DNS, Ozon, Tmall и Wildberries. На старте продаж и до 14 апреля будет действовать спецпредложение — скидка 1 000 рублей от рекомендованной цены.