Не ждите HUAWEI P70. Компания представила новую линейку флагманов — Pura

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Китайский производитель гаджетов HUAWEI начал тизерить новую серию флагманских смартфонов внезапным отказом от модельного ряда HUAWEI P. Теперь топовые девайсы бренда будут назваться Pura.Вместе с этим компания поделилась первым постером, который подтверждает предыдущие инсайды относительно треугольного блока камер на задней панели новых смартфонов.Генеральный директор HUAWEI Consumer Business Group Ричард Ю заявил, что с переходом на новый брендинг в устройствах Pura основные акценты будут сделаны на «оригинальный стиль, высокие технологии и модный дизайн».Вместе с этим в Weibo появилась информация о том, что в серию HUAWEI Pura 70 войдут четыре модели: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra.Ожидается, что официальная презентация HUAWEI Pura 70 состоится уже в этом месяце.