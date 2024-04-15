Не ждите HUAWEI P70. Компания представила новую линейку флагманов — Pura

Фархад
Pura 70

Китайский производитель гаджетов HUAWEI начал тизерить новую серию флагманских смартфонов внезапным отказом от модельного ряда HUAWEI P. Теперь топовые девайсы бренда будут назваться Pura.

Вместе с этим компания поделилась первым постером, который подтверждает предыдущие инсайды относительно треугольного блока камер на задней панели новых смартфонов.

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Генеральный директор HUAWEI Consumer Business Group Ричард Ю заявил, что с переходом на новый брендинг в устройствах Pura основные акценты будут сделаны на «оригинальный стиль, высокие технологии и модный дизайн».

Вместе с этим в Weibo появилась информация о том, что в серию HUAWEI Pura 70 войдут четыре модели: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra.

Ожидается, что официальная презентация HUAWEI Pura 70 состоится уже в этом месяце.
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Источник:
Weibo
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