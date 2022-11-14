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В Windows 11 появится функция, которая понравится владельцам Android-смартфонов. Переключаться между устройствами станет удобнее

Денис
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Microsoft работает над новой функцией приложения Phone Link, которое позволит вам транслировать воспроизведение музыки с телефона на рабочий стол компьютера с Windows 11. Об этом сообщает Windows Latest. 

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Функция называется «Потоковая передача аудио на ваш компьютер» (Stream audio to your PC). Она позволяет вам слушать музыку, которая воспроизводится у вас на смартфоне Samsung, на компьютере с Windows 11. 

В некотором смысле, по функциональности эта возможность похожа на функцию Connect от Spotify. Доступ к этой функции можно получить над областью уведомлений приложения Phone Link. 

Напомним, вы можете подключить смартфон Android-смартфон к Windows 11 и синхронизировать свои уведомления, сообщения, контакты и приложения. Для этого нужно скачать приложение Связь с Windows

Разработчики Microsoft работают над расширением функциональности этой возможности. Трансляция музыки со смартфона на компьютер — один из таких инструментов. 
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Источник:
WindowsLatest
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