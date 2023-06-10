Видеочип в Apple M2 Ultra удивил — производительность на уровне топовых видеокарт NVIDIA

На этой неделе компания Apple представила новые модели компьютеров Mac Pro и Mac Studio с процессором M2 Ultra. Как показывают тестирования в бенчмарках, производительность ЦП ниже, чем у топовых чипов Intel и AMD, однако графика удивляет — она работает на уровне свежих (и чрезмерно массивных) видеокарт NVIDIA.
Центральный процессор в M2 Ultra набирает в большинстве тестов Geekbench 5 меньше, чем Intel Core i9-13900K, Intel Xeon W9-3495X и AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX. Иногда разница в производительности в два с лишним раза, что будет заметно в выполнении повседневных задач, если лоб в лоб сравнивать новые модели Mac Pro или Mac Studio с компьютерами на базе топовых процессоров Intel и AMD.
Что касается производительности графического чипа, то тут M2 Ultra показывает впечатляющие результаты. В бенчмарке Geekbench 6 Metal он набрал 220 674 балла, что чуть ниже, чем GeForce RTX 4080 (245 808 баллов). В потребительском сегменте карту RTX 4080 обгоняет только RTX 4090. Для сравнения: графика M1 Ultra набирает в Geekbench 6 Metal лишь 150 тысяч баллов, то есть прирост производительности у M2 Ultra составляет около 50%.
Очевидно, что Apple возлагает большие надежды на производительность графики в своих процессорах. Недавно компания выпустила утилиту, позволяющую портировать с Windows на macOS топовые игры, и энтузиасты уже перенесли десятки проектов, в том числе Cyberpunk 3077 и Diablo IV.
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